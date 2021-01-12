З Києва до Кишинева за 5 годин: Зеленський і Санду хочуть створити транспортний коридор між столицями

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Між Києвом та Кишиневом планують створити автомобільний транспортний коридор, який поєднає столиці України та Молдови й скоротить шлях між ними до 5-6 годин.

Про це домовилися президент України Володимир Зеленський та президентка Молдови Майя Санду під час її офіційного візиту в Київ 12 січня, з посиланням на пресслужбу Офісу президента повідомляє Громадське, передає NNS.

Там зазначили, що у перспективі цей коридор стане найкоротшим шляхом із Центрального регіону України до країн Центральної та Південно-Східної Європи.

Проєкт стане частиною Меморандуму щодо розвитку транспортно-транзитного потенціалу України та Молдови, який підписали глави держав. Так вони планують зміцнити співпрацю країн у сфері розвитку інфраструктури, створити нові робочі місця та ефективно використовувати транзитний потенціал.

У межах Меморандуму хочуть також збудувати міст «Ямпіль – Косеуць» на кордоні, розбудувати прикордонну інфраструктуру і під’їзні шляхи на кордоні.

Після зустрічі з президенткою Молдови Зеленський також заявив, що виступає за перетин кордону між країнами за внутрішніми ID-паспортами. Запровадити такі умови пропонує як для українців, так і для молдаван.

Про що ще домовилися

Зеленський і Санду під час перемовин домовилися також про збільшення обсягів молдавських запасів природного газу в українських сховищах, про відновлення постачання електроенергії в Молдову і транзит електроенергії з України в Румунію через територію Молдови.

Нагадаємо, минулого року у жовтні український «Енергоатом» вперше експортував електроенергію до Молдови.

Зеленський сказав також про важливість спільної боротьби з контрабандою на українсько-молдовському кордоні, «особливо на її придністровській ділянці».

Також глави держав домовилися про створення президентської ради для розв’язання спільних завдань України та Молдови.

Зміна влади у Молдові

Після поразки на виборах колишнього президента Ігоря Додона проєвропейській опозиціонерці Майї Санду той почав ще активніше впроваджувати в країні проросійську політику. Зокрема, 16 грудня парламент Молдови, підконтрольний партії експрезидента, прирівняв російську мову до державної та зобов'язав чиновників нею говорити.

Додон також намагається максимально обмежити повноваження нової глави держави. Так, 3 грудня парламент вивів спецслужбу країни з-під підпорядкування президента.

На виборах президента в Молдові 15 листопада 2020 року переможницею стала проєвропейська опозиціонерка Майя Санду з 57,75% голосів. Її інавгурація відбулася 24 грудня. Вона стала першою жінкою в країні на цій посаді.