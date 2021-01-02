Росія почала поставляти газ до Європи в обхід України

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«Сербія пройшла проти України: Вучич пустив російський газ по «Турецькому потоку» до Європи», «Москва завдала Києву удар нижче пояса», — такими заголовками рясніють ЗМІ і соцмережі, - повідомляє NNS , посилаючись на Новий формат.

Росія з 1 січня почала поставки газу в Європу по новій гілці «Турецького потоку» в обхід України. Транзит буде йти через Сербію.

«Вранці 1 січня один Кремля президент Сербії Олександр Вучич запустив нову гілку» Турецького потоку»,

— пише, наприклад, «Діалог.уа».

Російський газ піде в Східну Європу в обхід України. Про це повідомила прес-служба Вучича на його офіційних акаунтах в Мережі. Нова гілка газопроводу отримала назву «Балканський потік». На відкритті ділянки президент республіки підкреслив, що це «важливий день» для Сербії, яка знайшла «енергетичну стабільність і безпеку».

Він також додав, що потік принесе значну користь сербської промисловості та економіці.

Варто відзначити, що завдяки сербській ділянці «Турецького потоку» Росія отримала можливість експортувати свій газ в обхід України в Східну Європу: Сербію, Болгарію та Угорщину. Планується, що в майбутньому по потоку газ буде отримувати ще й Австрія.