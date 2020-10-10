США готовятся отказаться от бумажного доллара

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В США отказ от доллара идет полным ходом. Речь идет о наличных деньгах, поскольку население считает их главным разносчиком коронавируса. По мнению американского эксперты, Международный валютный фонд и Всемирный банк на фоне пандемии готовят переход от бумажного доллара к глобальной цифровой валюте.

Как рассказал Билл Сарди в своей статье, отказ от наличной валюты и монет в Штатах идет полным ходом: «Мы уже видим, что розничные торговцы избегают бумажных денег как якобы переносчиков коронавируса COVID-19 и просят население отнести свои копилки с монетами в банки. Я надеюсь, вы понимаете, что происходит … Это не вымышленное событие или теория заговора», передает NNS, ссылаясь на ТУДЕЙ.

Эксперт прогнозирует, что в скором времени власти объявят бумажные банкноты и монеты главными разносчиками инфекции, после чего около двух триллионов наличности станут никому ненужным мусором.

Кроме того, Сарди отметил, что Министерство финансов США активно работает над введением собственной цифровой валюты, чтобы получить возможность собрать около пяти сотен миллиардов дополнительных налогов и сэкономить 700 миллионов долларов на печати банкнот.

По мнению автора статьи, при переходе с бумажной наличности на цифровую валюту, вероятнее всего, «бумажный доллар будут принимать в банках по 80 центов цифровых денег».

Но это не единственный вариант замены доллара, который прорабатывают в США, утверждает Билл Сарди. Бумажную наличность могут заменить серебром. «Забудьте о рыночной цене серебра. Я говорю о серебре, которое используется для покупки продуктов питания и предметов первой необходимости … стоимость серебряного доллара составит 50 долларов», — полагает эксперт.

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