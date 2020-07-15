Заробітчани з України забезпечили 1/7 зростання економіки Польщі в 2013-2018 роках - дослідження

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Заробітчани з України протягом 2013-2018 років забезпечили середнє щорічне зростання економіки Польщі на 0,5% — це одна сьома (13%) від загальної динаміки ВВП країни за цей період, пише Громадське, передє NNS.

Про це йдеться в публікації дослідників Варшавської школи економіки Павела Стшелецького і Якуба Ґровіца та Роберта Вишинського з Національного банку Польщі.

Автори відзначають, що точних даних про кількість українських мігрантів у Польщі немає, бо вони не завжди працюють офіційно. Тож вони вирішили здійснити свій підрахунок на основі кількох альтернативних наборів офіційних даних: виданих дозволів на роботу, інформації прикордонної служби, даних про платників єдиного соціального внеску й опитування Нацбанку Польщі в чотирьох великих містах.

Так дослідники підрахували, що в Польщі перебуває десь від 900 тисяч до 1,1 мільйона українських мігрантів. Далі вони встановили, що протягом 2013-2018 років саме заробітчани з України забезпечили зростання ринку праці Польщі в середньому на 0,8% на рік. Із урахуванням цього показника автори висновують: українці в ці роки забезпечили зростання ВВП Польщі на 0,5% із загальних 3,6%.

У дослідженні також відзначається, що українські працівники в Польщі часто працюють за відмінних від поляків умов: їхній робочий день довший, вони займаються менш кваліфікованою роботою та отримують меншу заробітну платню.

«Масштабна імміграція українців у Польщу з 2013 року є безпрецедентним феноменом сучасної польської історії»,

— підсумовують автори.

Утім вони відзначають, що забезпечити тривале зростання економіки Польщі за рахунок заробітчан навряд чи вийде: так, у 2018 році українці стали рідше їхати на заробітки до Польщі, ніж раніше.

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За оцінками Національного банку України, в 2019 році заробітчани переказали до України 12,017 мільярда доларів. Світовий банк оцінив обсяги переказів трудових мігрантів до України у майже 16 мільярдів доларів за підсумками 2019 року.

У 2020 році, прогнозує НБУ, обсяги грошових переказів українських трудових мігрантів складуть близько 10 мільярдів доларів.