Данія дозволила добудувати "Північний потік-2"

- 06 лип. 2020
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Данське енергетичне агентство дозволило компанії Nord Stream 2 AG добудувати газопровід «Північний потік-2» у своїх водах з використанням трубоукладальних кораблів з якірним позиціонуванням, пише Громадське, передає NNS.
Про це йдеться на сайті відомства.
Запит щодо внесення змін до дозволу на будівництво, отриманого у жовтні 2019 року, компанія Nord Stream 2 AG подала у червні.
«Внесені зміни означають, що компанія може використовувати трубоукладальні кораблі з якірним позиціонуванням як окремо, так і у поєднанні з судами, оснащеними системою динамічного позиціонування»,
— йдеться у повідомленні.
У відомстві зазначили, що будівництво вестимуть за межами зони, де не можна використовувати судна з якірним позиціонуванням, оскільки там є затоплені запаси хімічної зброї.
Нагадаємо, проєкт будівництва газопроводу Nord Stream 2 для постачання газу до Європи в обхід України здійснює російський Газпром спільно з провідними енергетичними компаніями Німеччини, Франції та Австрії.
Наразі «Північний потік-2» готовий на 93%. У разі його завершення Росія отримає можливість постачати весь свій газ до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи. Це призведе до втрати Україною доходів від транзиту газу у декілька мільярдів доларів на рік.
Зараз роботи щодо спорудження газопроводу призупинили через санкції США щодо європейських підрядників, які набули чинності у грудні 2019 року. Однак Росія вже заявила про намір добудувати газопровід до кінця 2020 року.
«Північний потік-2» — друга гілка морського трубопроводу, який Росія будує через Балтійське море від узбережжя Росії до узбережжя Німеччини. З Півночі Німеччини газ з трубопроводу мав постачатися до Центральної Європи, забезпечуючи потреби Німеччини, Австрії, Чехії та низки інших країн. У разі завершення будівництва цього трубопроводу Росія отримала б можливість повністю відмовитися від традиційних шляхів постачання свого газу, зокрема за допомогою ГТС України.