WWDC 2020: Apple презентувала програмні оновлення для iPhone та iPad

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Представники компанії Apple презентували в понеділок під час щорічної конференції розробників WWDC 2020 нове програмне забезпечення для телефонів – iOS14, а також для планшетів – iPadOS 14, повідомляє Укрінформ, передає NNS.

Презентація відбулася в онлайн-режимі.

Так, для смартфонів Apple тепер з'явилася низка нових можливостей. Зокрема, домашній екран матиме здатність створювати групи недавно відкритих або рекомендованих застосунків. Крім того, з-поміж папок і іконок можна буде вставляти й віджети, наприклад, прогноз погоди.

Попрацювали розробники також над функціями Siri. Вони запевняють, що відтепер ця програма-помічник працюватиме у 20 разів швидше. Крім того, Siri зможе записувати й відправляти аудіоповідомлення.

Компанія заявила також про вдосконалені й деталізовані карти, де можна прокладати маршрути, в тому числі, на велосипедах, але поки що на території США. Розробники додали нові емодзі у вигляді облич людей різних рас і професій. Крім того, є ще низка додаткових функцій, такі як відстеження заряду електроавтомобілів, використання смартфону в якості ключа для авто, якими можна буде ділитися.

У оновленні для планшетів iPad інженери прописали ПЗ таким чином, що воно вже не виглядатиме як збільшена версія для смартфонів. Вікна програм, яким не потрібен великий екран, такі як дзвінки або інші сповіщення, відтепер не перебиватимуть основної роботи. У стандартних застосунках, таких як Фото, Файли, Календар тощо додані нові бокові панелі з інструментами.

Інженери, крім того, поліпшили ефективність роботи "олівця" Apple Pencil, яким тепер стало користуватися так само зручно, як і кульковою ручкою. На додачу, розробники вдосконалили роботу сканера простору LiDAR, який здатний набагато точніше вимірювати відстань до предметів.

Нові версії програмного забезпечення будуть доступні не одразу. Водночас, уже зараз функціями оновлення можуть користуватися учасники програми Apple Developer Program.

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