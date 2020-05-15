Німеччина не звільнила російський "Північний потік-2" від правил газової директиви ЄС

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Федеральне мережеве агентство Німеччини відмовило у звільненні «Північного потоку-2» від правил газової директиви ЄС, повідомляє УНІАН, передає NNS.

Причина відмови полягає в тому, що проект не був реалізований до 23 травня, що було умовою виведення його з-під обмежувальних правил.

«Колегія номер сім 15 травня відхилила клопотання компанії Nord Stream 2 AG на звільнення частини "Північного потоку-2", що пролягає в територіальних водах Німеччини, від регулювання», — йдеться в заяві, передає kommersant.

Директива, зокрема, вимагає від морських газопроводів, що приходять до країн ЄС, відповідати вимогам про поділ видів діяльності з постачання і транспортування газу, а також щодо доступу до них третіх осіб. Для Nord Stream 2 AG це може означати те, що газопровід можна буде завантажити тільки наполовину.

На початку травня уряд Німеччини повідомив, що має намір надавати політичну підтримку фірмам, які працюють над газопроводом «Північний потік-2». США ввели санкції проти проекту в грудні, вимагаючи від компаній, які його прокладали, негайно припинити будівництво.

Проектом «Північний потік-2» передбачено будівництво та роботу двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Новий трубопровід в обхід України планували побудувати поруч із наявним «Північним потоком-1» до кінця 2019 року. Україна виступає проти будівництва «Північного потоку-2».

11 січня 2020 року президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ самостійно добудує «Північний потік-2», його запуск можливий у першому кварталі 2021 року.







