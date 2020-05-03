Мотоцикли Jawa повертаються до Європи!

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Мотоцикли марки Jawa після багаторічної перерви повертаються до Європи. Таке сенсаційне повідомлення прийшло від індійського власника – корпорації Mahindra, повідомляє NNS з посиланням на Автоцентр.

Згідно отриманої NNS інформації, вже в 2020 році покупцям будуть доступні три моделі: безпосередньо Jawa, Forty Two і Perak.

Всі ці нові мотоцикли відрізняються класичним дизайном і оснащені одноциліндровим двигуном з водяним охолодженням та відповідають екологічним стандартам Євро 5.

Моделі Jawa і Forty Two укомплектовані мотором робочим об'ємом 293 см куб. і потужністю 27 л. с., з максимальним обертовим моментом 28 Нм. А ось для моделі Peak приготували більш серйозний агрегат – на 334 «кубика» 30 «конячок» і 31 Нм.

Наголошується, що ці мотоцикли на європейському ринку складуть конкуренцію таким класичним моделям як Triumph та Royal Enfield, але будуть дешевше їх. Для прикладу, у себе на батьківщині, мотоцикл Perak продається у «офіціалів» за 164 тис. індійських рупій, що дорівнює 2167 доларам США.

За скільки точно мототехніка Jawa буде продаватися в Європі, поки невідомо. Нагадаємо, що легендарний чеський виробник мотоциклів Jawa знову відродився після того як був викуплений фірмою Classic Legends Pvt. Ltd., дочірньою компанією Mahindra Group. Гігантові належить 60% акцій, а інші 40% перебувають у підприємців, один з яких є сином Рустами Ірані, засновника компанії Ideal Jawa. Відзначимо також, що крім марки Jawa, концерн Mahindra володіє такими мотоциклетними марками як BSA, Yezdi і Peugeot, а також виробляє мототехніку під власним брендом Mahindra.