Швеція стала третьою в Європі, де закрили усі вугільні електростанції

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Швеція стала третьою європейською країною, яка закрила усі вугільні електростанції. Про це з посиланням на Electrek пише The Village Україна, інформує NNS.

Перестала працювати електростанція Värtaverket компанії Stockholm Exergi у Стокгольмі.

Тепер Швеція третя країна Європи після Австрії та Бельгії, які закрили усі вугільні електростанції. Країна зробила це за два роки до запланованого терміну.

«Наша мета полягає в тому, щоб вся наша продукція вироблялася з поновлюваних або перероблених джерел енергії. Цей завод давав жителям Стокгольма тепло і електроенергію протягом тривалого часу. Сьогодні ми знаємо, що повинні припинити використання всіх видів викопного палива, тому використання вугілля необхідно поступово припинити», – розповів генеральний директор компанії Stockholm Exergi Андерс Егельруд.

За даними Europe Beyond Coal, до 2025 року або раніше очікується, що ще шість країн послідують прикладу Швеції. У тому числі Франція (2022), Словаччина і Португалія (2023), Великобританія (2024), Ірландія (2025) і Італія (2025).