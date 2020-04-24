Ліван став першою країною, що легалізувала марихуану з метою подолання економічної кризи

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Ліван став першою арабською країною, яка легалізувала вирощування канабісу в медичних та промислових цілях. Цей крок, на переконання влади, має залучити в країну іноземний капітал та допоможе перебороти економічну кризу. Про це з посиланням на Independent повідомляє mind, інформує NNS.

Зазначається, що хоча вирощування марихуани раніше було незаконним, канабіс довгий час відкрито вирощували на родючих землях долини Бекаа. Влада країні переконана, що новий закон дозволить взяти під контроль ринок марихуани та зупинити незаконну торгівлю.

За даними ООН, Ліван є третім за величиною постачальником гашишу після Марокко та Афганістану.

Законодавство націлено на створення багатомільярдної промисловості, яка могла б виробляти продукти, починаючи від текстилю до фармпрепаратів.

Хезболла, шиїтська воєнізована політична група, яку підтримує Іран, була єдиною, хто виступив проти легалізації. Законодавці, які підтримали закон, відстояли своє рішення, заявивши, що воно підкріплюється економічними мотивами.