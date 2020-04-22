Ціна на нафту почала рости. Та чи допоможе це?

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Увечері 22 квітня котирування червневих ф'ючерсів на нафту марок Brent і WTI почали зростати. Про це свідчать дані торгів на Лондонській біржі, передає NNS із посиланням на Гордон.

На момент публікації новини американська еталонна марка нафти WTI подорожчала на 18,57% порівняно з ціною закриття попереднього дня торгів – до 14,21 за барель. Максимальна ціна WTI протягом торгової сесії становила $16,04 за барель.



Контракти на постачання північноморської еталонної марки Brent зі строком виконання в червні торгуються $20,24 за барель, що на 4,49% вище, ніж напередодні. На максимумі котирування сягали $22,4 за барель. Водночас уранці ціна опускалася до $15,99, що є мінімальним показником із 1999 року.



20 квітня ціна на американську WTI уперше в історії стала від'ємною. За даними агентства Reuters, протягом 20 квітня котирування падали до мінус $40 за барель. Це також спровокувало обвалення цін на європейському спотовому ринку (укладені на цьому ринку контракти виконують негайно). Розрахункова ціна російської еталонної марки Urals опустилася до мінус $3 за барель, північноморська еталонна нафта Brent – до мінус $3,5.



Стрімке здешевлення нафти зумовлене рекордним падінням попиту на вуглеводні через пандемію коронавірусу і пов'язану з цим економічну кризу, а також побоюваннями трейдерів, що нафтосховища незабаром буде заповнено.



Як зазначало профільне видання ICIS, напередодні трейдери намагалися розпродати травневі ф'ючерси, оскільки вони торгуються сьогодні останній день. Однак через обмежену кількість покупців котирування перемістилися в негативну область.



Ціни на нафту знижуються, незважаючи на досягнуту на початку квітня угоду Організації країн – експортерів нафти та її союзників скоротити обсяг видобутку нафти на 9,7 млн барелів на добу у травні – червні, що становить приблизно 10% від усієї сировини, що надходить на ринок. Приблизно такий самий обсяг мають забезпечити країни, що не входять в ОПЕК+, але, як зазначає Reuters, цього недостатньо, щоб прибрати надлишки з ринку.