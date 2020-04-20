Насколько еще подешевела американская нефть

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Цена на нефть из США упала до рекордно низкого уровня, который не фиксировался еще с 1999 года.

Об этом сообщает NNS со ссылкой на BBC.

«Цена за баррель West Texas Intermediate (WTI), основной марки американской нефти, в понедельник упала на 19,3% до 14,74 долларов - рекордно низкого уровня с 1999 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом наблюдается дальнейшая тенденция к падению спроса на «черное золото». Это связано с тем, что мировой нефтяной рынок попал под большое давление во время пандемии коронавируса - падение спроса произошло довольно резко и существенно. Нефтяная индустрия пытается справиться с чрезмерными запасами этого ресурса, снижая цены все далее.

Как известно, ранее в апреле страны-члены ОПЕК и их партнеры наконец достигли соглашения о глобальном сокращении добычи нефти на около 10%. Это беспрецедентное в истории соглашение о сокращении производства «черного золота».