Пандемія коронавірусу може призвести до харчової катастрофи

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Пандемія коронавірусу боляче вдарила по бізнесу у всьому світі. Ситуація, що склалася, може призвести до зривів поставок продовольчих товарів. Про це NNS повідомляє з посиланням на newformat.info, який посилається на CNN.

«Полиці супермаркетів поки не порожні», — сказано у звіті Програми продовольства та сільського господарства ООН, опублікованому наприкінці минулого місяця. Але затяжна пандемічна криза може швидко створити проблеми із поставками продовольства за участю фермерів, сільськогосподарських підприємств, переробних підприємств, судноплавства, роздрібної торгівлі тощо».

Питання, однак, не в дефіциті їжі — принаймні, поки що. Швидше, це всесвітні радикальні заходи у відповідь на вірус.

Закриття кордонів, обмеження пересування та перебої в судноплавстві та авіаційній промисловості ускладнюють продовження виробництва харчових продуктів та транспортування товарів на міжнародному рівні.

Авіакомпанії зупинили політ тисячі літаків, а порти закрили, через які постачали продукти харчування, ліки та інші продукти, повідомляє Конференція ООН з торгівлі та розвитку 25 березня.

Підвищена нестабільність у глобальному постачанні продовольства найбільше може позначиться на найбідніших громадянах, попереджає Комітет ООН з продовольчої безпеки у своєму дописі минулого місяця.

Навіть приватні компанії та організації закликали негайно вжити заходів щодо недопущення насущної харчової катастрофи.

«Уряди, бізнес, громадянське суспільство та міжнародні агенції повинні вжити термінових, скоординованих дій, аби запобігти перетворенню пандемії COVID у світову продовольчу та гуманітарну кризу», — йдеться у відкритому листі світовим лідерам від науковців, політиків та компаній, таких як Nestle та Unilever.