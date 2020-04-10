У світі рекордно подорожчало золото

Завантажте мобільний додаток сайту

Інвестори тікають в захисні активи на тлі рішень американського фінансового регулятора. Ціни на золото на світових 9 квітня досягали максимальних позначок з кінця 2012 року на тлі зниження курсу долара США через дії американського центробанку. Про це NNS повідомляє з посиланням на «Сегодня».

Згідно інформації, отриманої NNS , Федеральна резервна система (ФРС) США, яка раніше знизила ставку майже до нуля, тепер оприлюднила нові програми кредитування і розширила вже існуючі в спробі надати економіці 2,3 трлн доларів на тлі пандемії коронавіруса.

«Ринок наповнений грошима центральних банків по всьому світу, що в цей вкрай невизначений час роздуває ціни на золото», – пояснив MarketWatch старший ринковий аналітик Oanda Крейг Эрлам.

Червневі контракти на золото на Comex дорожчали до 1744,6 долара за унцію, що є найвищим рівнем з листопада 2012 року. З початку поточного тижня золото додало в ціні більш 5%.

Котирування травневих контрактів на срібло збільшилися на 4,5% – до 15,895 за унцію. На цьому тижні воно подорожчало на 8,7%.

Ціна платини з поставкою в липні підвищилася на 2,2% і досягла 749,6 долара за унцію, червневі контракти на паладій подорожчали на 0,5% – до 2105 долара за унцію.

Між тим, індекс ICE U. S. Dollar, що показує вартість долара США щодо шести основних світових валют, знизився на 0,56%.

Сьогодні, 10 квітня, напередодні Великодня, більшість бірж у західних країнах не працюють.

Нагадаємо, ціни на золото – безпечний притулок інвесторів під час смути – почали стрімко зростати з самого початку коронавирусного кризи. В цілому очікується, що світовий ВВП за коронавіруса ризикує втратити 5 трлн доларів. Наслідки пандемії світ буде «розгрібати» протягом двох років, вважають на Уолл-стріт. Через коронавірусс станом на кінець березня в США вже залишилися без роботи 3,5 млн осіб. Підсумок першого тижня квітня – в Америці вже 10 млн безробітних. У Європі вперше за 22 роки спостережень впав до критичної позначки PMI – індекс ділової активності.