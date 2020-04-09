Ахметов стал беднее. Forbes обновил список миллиардеров мира

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Одно из самых авторитетных экономических изданий в мире – Forbes - опубликовало обновленный список самых богатых людей мира 2020.

Соответствующий рейтинг появился на сайте журнала, передает NNS.

В целом в рейтинг попали 2095 бизнесменов.

Самым богатым человеком в мире на сегодня является 56-летний основатель Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в 113 миллиардов долларов.

В первой тройке также оказались основатель Microsoft Билл Гейтс с капиталом в 98 миллиардов долларов и самый богатый человек Европы, глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно с $76 миллиардами.

В первую десятку рейтинга вошли также Уоррен Баффет ($67,5 миллиарда), основатель Oracle Ларри Эллисон ($59 миллиардов), глава Inditex, в которую входят бренды Bershka, Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Oysho и др. Амансио Ортега ($55,1 млрд), основатель Facebook Марк Цукерберг ($54,7 миллиарда) и дети основателя Walmart Сэма Уолтона – Джим Уолтон ($54,6 млрд), Элис Уолтон ($54,4 миллиарда) и Роб Уолтон ($54,1 миллиарда).

Также в списке самых богатых людей планеты оказались шестеро украинцев. Среди них:

- Ринат Ахметов, который занял 875 место, опустившись за год с 272-го. Его состояние оценивается в $2,4 млрд ($6 млрд за 2019 год);

- Виктор Пинчук, который опустился на 8 ступенек и сейчас оказался на 1613-м месте рейтинга с $1,3 млрд состоянием;

- Геннадий Боголюбов ($1,2 млрд) поднялся с 1818-го по 1730-е место;

- Юрий Косюк занимает 1851 место, в 2019 году был на 1605-м. Его состояние составляет $1,1 млрд;

- Игорь Коломойский - 1990 место (ранее – 1941-е) – $1 млрд;

- Константин Жеваго - также 1990 место (ранее – 1511-е) – $1 млрд.

Как сообщал Укринформ, из-за падения индексов на фондовых биржах на фоне опасений, что коронавирус ударит по мировой экономике, суммарные доходы 500 самых богатых людей мира сократились на 139 миллиардов долларов.