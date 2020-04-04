Світова економіка вперше зупинилась – МВФ

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У Міжнародному валютному фонді зафіксували зупинку світової економіки через коронавірус. Про це NNS повідомляє з посиланням на Главком, який, в свою чергу, посилається на директора-розпорядника МВФ Крісталіну Георгієву.

Згідно інформації, отриманої NNS , в даний час рецесія гірша, ніж під час кризи 2008-2009 років.

Через пандемію коронавірусу світова економіка практично зупинилася.

«Ми ніколи в історії МВФ не бачили, щоб світова економіка зупинилася. Ми в рецесії, вона набагато гірша, ніж глобальна економічна криза», - заявила глава МВФ.

У зв'язку з цим Георгієва зазначила готовність МВФ задіяти весь свій резерв в розмірі $1 трлн.

«По суті, ніколи ще за 75-річну історію нашого фонду так багато країн не потребували екстреного фінансування - до нас вже звернулися 85 країн, причому всі одночасно».

В кінці березня американський інвестбанк JPMorgan повідомив, що глобальна економіка знаходиться в стані рецесії, глибина якої може виявитися безпрецедентною.



Однак аналітики припустили, що шок для світового ВВП хоча і буде вкрай сильним, але довго не триватиме. Умовою для цього є швидке вирішення ситуації з пандемією коронавірусу.