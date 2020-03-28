В Польше опасаются коллапса из-за оттока украинцев

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В Польше опасаются, что строительной отрасти страны угрожает коллапс из-за массового выезда украинцев. Об этом NNS сообщает со ссылкой на Лига.Бизнес. Сообщается, что уехали 20% украинских рабочих.

Согласно информации, полученной NNS , представители строительного сектора просят правительство расширить пакет стимулирующих мер, чтобы избежать рецессии и защитить рабочие места

Польский строительный сектор, в котором занято 400 000 человек и на который приходится 8% валового внутреннего продукта (ВВП), сталкивается с беспрецедентной проблемой из-за опасений потерять украинских рабочих.

Отмечается, что закрытие европейских границ несет огромные риски для польской промышленности, которая оценивается в 200 миллиардов злотых ($47 млрд) и зависит от мигрантов.

Особенно страдает строительный сектор. По данным Bloomberg, Польшу покинул уже каждый пятый украинский строитель, а потенциальные польские рабочие не могут вернуться в Польшу.

"Серьезное отсутствие рабочих приведет к значительному сокращению возможностей отрасли", - говорится в открытом письме к правительству Польской ассоциации строительных работодателей.

Бизнес просит Сейм внести в пакет стимулирующих экономику мер и послабления для строителей-заробитчан. В частности, продлить сроки пребывания и рабочих виз, чтобы избежать штрафов, а также приостановить взимание некоторых налогов и сборов.

По некоторым оценкам, 2 млн украинцев работают в Польше - одном из крупнейших экспортеров рабочей силы в Западную Европу.

С тех пор, как Польша в 2004 году вошла в Евросоюз, в стране стремительно растет строительство авто - и железных дорог, и всех типов зданий. До недавнего времени она была в центре еще одной инвестиционной деятельности, финансируемой ЕС.

Государственное дорожное агентство Польши планирует потратит 143 млрд злотых до 2025 года, причем контракты на этот год - 12,2 млрд злотых. Основной железнодорожный инвестор планировал потратить еще 15 млрд злотых в этом году. Сейчас все эти проекты под угрозой.