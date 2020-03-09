Російський рубль обвалився слідом за цінами на нафту

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На фоні падіння цін на нафту більш ніж на 30% різко ослаб російський рубль. Про це NNS повідомляє з посиланням на СтопКор.

Згідно інформації, отриманої NNS , провідні світові валюти подолали чотирирічні максимуми по відношенню до рубля - курс долара на світовому ринку злетів вище 74 руб ./$, курс євро досягав 86 руб. / €.

Фактична відмова Росії погодитися на додаткове зниження видобутку нафти в рамках ОПЕК + на тлі стрімкого поширення епідемії коронавируса відкинуло ціни на нафту на 4 роки тому.

Банк Росії вже заявив, що припиняє покупки валюти в рамках бюджетного правила. Однак, на думку аналітиків, цього явно буде недостатньо для стабілізації внутрішнього ринку.

Ціни на нафту при відкритті торгів у понеділок впали більш ніж на 30%. За даними агентства Bloomberg, котирування найближчого контракту на нафту Brent досягали позначки $ 31,02 за барель, що на 31,5% нижче за закриття п'ятниці. Вартість американської нафти WTI опускалася до $ 27,34 - на 33,8% нижче за закриття попереднього дня.

Стрімко падіння цін на нафту відбулося після того, як провідні її виробники в рамках ОПЕК + не змогли домовитися про додаткове зниження добового видобутку ще на 1,5 млн барелів. Поки до кінця місяця діє угода про скорочення на 1,7 млн ​​барелів на добу. При цьому, за словами глави Міненерго Росії Олександра Новака, з 1 квітня ніяких зобов'язань по скороченню нафти у країн немає.

За даними агентства Bloomberg, до 9:30 курс долара досягав позначки 74,17 руб ./$ - максимуму з кінця лютого 2016 року. Курс євро перевищив рівень 85 руб. / €, також оновивши чотирирічний максимум. Рубль виявився лідером зниження серед інших валют ринків, що розвиваються, втративши щодо долара більш 7%.