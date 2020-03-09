Російський рубль обвалився слідом за цінами на нафту

- 09 бер. 2020
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На фоні падіння цін на нафту більш ніж на 30% різко ослаб російський рубль. Про це NNS повідомляє з посиланням на СтопКор.
Згідно інформації, отриманої NNS , провідні світові валюти подолали чотирирічні максимуми по відношенню до рубля - курс долара на світовому ринку злетів вище 74 руб ./$, курс євро досягав 86 руб. / €.
Фактична відмова Росії погодитися на додаткове зниження видобутку нафти в рамках ОПЕК + на тлі стрімкого поширення епідемії коронавируса відкинуло ціни на нафту на 4 роки тому.
Банк Росії вже заявив, що припиняє покупки валюти в рамках бюджетного правила. Однак, на думку аналітиків, цього явно буде недостатньо для стабілізації внутрішнього ринку.
Ціни на нафту при відкритті торгів у понеділок впали більш ніж на 30%. За даними агентства Bloomberg, котирування найближчого контракту на нафту Brent досягали позначки $ 31,02 за барель, що на 31,5% нижче за закриття п'ятниці. Вартість американської нафти WTI опускалася до $ 27,34 - на 33,8% нижче за закриття попереднього дня.
Стрімко падіння цін на нафту відбулося після того, як провідні її виробники в рамках ОПЕК + не змогли домовитися про додаткове зниження добового видобутку ще на 1,5 млн барелів. Поки до кінця місяця діє угода про скорочення на 1,7 млн барелів на добу. При цьому, за словами глави Міненерго Росії Олександра Новака, з 1 квітня ніяких зобов'язань по скороченню нафти у країн немає.
За даними агентства Bloomberg, до 9:30 курс долара досягав позначки 74,17 руб ./$ - максимуму з кінця лютого 2016 року. Курс євро перевищив рівень 85 руб. / €, також оновивши чотирирічний максимум. Рубль виявився лідером зниження серед інших валют ринків, що розвиваються, втративши щодо долара більш 7%.
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