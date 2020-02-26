В Польше все больше опасаются оттока украинских заробитчан

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Как стало известно NNS, 46% компаний в Польше видят препятствия в подборе работников с востока. Это рекордно высокий процент и ситуация может усложниться из-за открытия западноевропейских рынков труда для иностранцев, живущих за пределами ЕС, сообщает UBR со ссылкой на «Польское Радио».

Каждый четвертый работодатель опасается конкуренции за украинцев с другими государствами-членами ЕС, а каждый седьмой – конкуренции с немецкими компаниями. Между тем польская миграционная политика все еще создает много препятствий на пути доступа к рынку труда.

«Польские компании все больше опасаются оттока украинских заробичан с внутреннего рынка. Это касается более половины предпринимателей», — сообщила представитель компании по трудоустройству иностранцев Personnel Service Кинга Марчак. И отметила, что задержать украинских работников на польском рынке труда будет довольно сложно.

«Изменение польской миграционной политики было бы важным стимулом. Сейчас работник из Украины имеет право на легальное пребывание в Польше до шести месяцев. Другие страны, такие как Венгрия или Чехия, позволяют законно находиться на их территории два года», – подчеркнула она.

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По ее словам, ситуацию с оттоком наших мигрантов может подправить рекламная кампания в украинских СМИ, которая способствовала бы улучшению имиджа Польши в глазах украинских работников.

Но все же для украинских заробитчан Польша остается привлекательным местом трудовой эмиграции. Среди преимуществ Польши – географическая близость, меньшие затраты на поездки, языковая и культурная близость и прочее. Факторов, которые поощряют пребывания и трудоустройства в Польше много, однако шестимесячный срок легального пребывания является существенным ограничением.

«Если бы Польша могла упорядочить и ускорить процедуры легализации, мы, безусловно, могли бы конкурировать с немецким рынком труда», – отметила эксперт.

Напомним, в 2019 году в Польше значительно увеличилось число проверок легальности пребывания и трудоустройства иностранных граждан. Как сообщали в Пограничной службе Польши, больше всего нелегальных трудовых мигрантов выявили среди украинцев.