Как за час разбогатеть на 2,3 миллиарда долларов, знает Илон Маск

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Илон Маск всего за 60 минут стал богаче на 2,3 миллиарда долларов. Об этом NNS стало известно из сообщения на сайте journalist.today, который ссылается на Bloomberg и на данные Нью-Йоркской фондовой биржи.

Согласно информации, полученной NNS , из-за резкого повышения на бирже стоимости акций Тesla увеличились и доходы Илона Маска. За 60 минут он разбогател на более чем два миллиарда долларов.

Американский бизнесмен, изобретатель, основатель компаний Тesla и SpaceX Илон Маск за один час стал богаче на 2,3 миллиарда долларов.

Котировки акций Tesla к закрытию торгов накануне увеличились на 2,49% и составили 580,99 долларов. Позже они снова поднялись в цене еще на 12% — до 649 долларов. Маск владеет примерно одной пятой запаса Tesla.

На сегодняшний день состояние Илона Маска составляют около 36 миллиардов долларов.