Какие купюры евро подделывают чаще всего

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Эксперты назвали самые популярные у фальшивомонетчиков купюры евро. По данным ЕЦБ, во второй половине 2019-го изъяли 308 тысяч фальшивок. Об этом NNS стало известно из сообщения на сайте ubr.ua.

Согласно информации, полученной NNS , во втором полугодии 2019 года преимущественно в еврозоне изъяли 308 тыс. фальшивых банкнот, номинированных в евро. 70,7% из них пришлось на купюры номиналом €20 и €50, сообщили в ЕЦБ. По сравнению с первым полугодием 2019-го количество подделок выросло на 22,7%. В равнении же со второй половиной 2018-го – на 17,6%.

В процентном соотношении количество подделок по номиналу за июль-декабрь прошлого года выглядит следующим образом:

€5 – 2,4%;

€10 – 13,5%;

€20 – 34,2%;

€50 – 36,5%;

€100 – 9,6%;

€200 – 1,4%;

€500 – 2,4%.

В ЕЦБ отмечают, что 96,4% подделок обнаружили в пределах еврозоны. Еще 3% – в странах Евросоюза, которые в еврозону не входят, а еще 0,6% – за пределами ЕС. Но, говорят в банке, получить подделку маловероятно, так как общий процент поддельных купюр все равно небольшой.

Для сравнения, на сегодняшний день всего в обращении находится около 24 млрд банкнот общей стоимостью около €1,3 трлн. При этом часть из них относится ко второй серии выпуска, которая защищена лучше, чем первая.