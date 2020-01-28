Мировые рынки паникуют из-за коронавируса. Что ждет Украину?

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Эпидемия коронавируса в Китае больно бьет не только по экономике Поднебесной, но и по экономике всего мира. Затронет и Украину. Так считают эксперты. Об этом NNS стало известно из аналитического материала на сайте Лига.Финасы.

Согласно полученной NNS информации, финансовые рынки паникуют из-за новостей о распространении китайского коронавируса. Финансисты скупают золото и ценные бумаги США. Акции промышленных компаний, облигации развивающихся стран, металл и нефть стремительно дешевеют.

Все это – явные признаки того, что финансисты действительно боятся китайского вируса и его потенциальных масштабов, отмечают аналитики.

Биржи боятся вируса: что происходит на мировых рынках

Более 100 жертв вируса и почти 60 млн человек под карантином в Китае, случаи заражения в Европе, Северной Америке и Австралии – за последние дни появилось достаточно тревожных новостей, на которые Мировые финансовые рынки в понедельник отреагировали с самого начала торгов.

Первыми открылись биржи Японии и Сингапура: японский индекс Nikkei упал на 2,03% (самое резкое падение с августа), сингапурские фьючерсы на поставку железной руды в Китай обвалились сразу на 5,5%.

Во многих странах Азии, в том числе в Китае, финансовые рынки сейчас не работают - каникулы в честь празднования Лунного Нового года. Из-за эпидемии выходные в Китае продлятся до начала февраля, что только добавляет рынкам неопределенности.

Понедельник начался с падения в Европе и США (биржи в Штатах из-за временной разницы всегда открываются последними).

Европейский индекс STOXX 600 снизился на 1,41% (больше всего пострадали компании горнорудного сектора: минус 3,1% за день). Немецкий индекс DAX опустился на 1,47%, британский FTSE 100 сбавил 1,5%, французский CAC снизился на 1,68%.

В США индекс Dow Jones в понедельник снизился на 1,5%, S&P 500 — также на 1,5%, индекс NASDAQ упал на 1,9%.

Подешевели акции многих производителей товаров класса люкс, которые могут уменьшить продажи из-за потерь на китайском рынке. Пострадали Louis Vuitton Moët Hennessy, Hermes, Gucci Kering. Аналогичные проблемы были у швейцарской Swatch и британской Burberry. Акции крупных туркомпаний и авиаперевозчиков также подешевели.

Общий тренд сформировался еще на прошлой неделе: акции компаний (особенно горнодобывающих) дешевеют – в среднем на 2,5%, нефть Brent опустилась ниже $60 за баррель ("минус 10% за неделю").

Цены на медь потеряли 5% за неделю, опустившись до минимума с 2014 года, железная руда подешевела на 6,4% до $85/тонна.

Все зависят от Китая: последствия для мировой экономики

Настроения финансистов пока нельзя назвать паническими, но напряжение стремительно растет. На фоне новостей из Китая в США и Европе буквально взлетели так называемые "индексы страха": на 22,3% до 17,8% и на 24,8% до 15,8%, соответственно.

"Индексы страха – ожидаемая рынками годовая волатильность цены на опционы: в США это индекс S&P 500, в Европе – Euro Stoxx 50, – объясняет аналитик Concorde Capital Дмитрий Хорошун. – Паникой на рынках можно назвать периоды, когда значение индексов страха превышает 30%".

Повод для паники есть: вторая по величине экономика планеты в эпицентре крупнейшей эпидемии за последние годы – экономические последствия вспышки коронавируса в Китае повлияют практически на все страны мира.

Особенно пострадают развивающиеся рынки, которые ориентируются на экспорт сырья, считают эксперты. Последствия можно разделить на несколько направлений.

Металлы просядут еще больше. Мировые цены на железную руду могут просесть до $80/тонна уже в ближайшие дни, прогнозирует агентство Bloomberg. Китай – один из крупнейших потребителей руды в мире, поскольку при огромном металлургическом производстве у него мало собственного сырья. Эпидемия угрожает спросу со стороны китайских металлургов. Их основные поставщики – австралийские и бразильские компании, но от падения цен пострадают и другие экспортеры (Украина – в их числе).

Нефть продолжит дешеветь. Цены на акции нефтедобывающих компаний в понедельник резко снизились (на 3-4%), рухнули акции на российском рынке, ослаб рубль, рассказывает трейдер ICU Виталий Сивач. Здесь также все зависит от Китая: поскольку власти ограничили передвижение внутри страны, это угрожает потреблению нефти. В прошлом году Китай потреблял около 13,5 млн баррелей нефти в день при мировом производстве в 100 млн барр/день.

Инвесторы уходят в золото и американский госдолг. Помимо акций, с открытием финансовых рынков просели облигации большинства развивающихся стран, отмечает Сивач из ICU. В то же время дорожали классические "активы-убежища": золото (приближается к $1600/унция), казначейские облигации США, японская иена, перечисляет он.

Если ситуация с эпидемией не разрешится в ближайшее время, эти активы продолжат дорожать, полагает Хорошун из Concorde Capital. Падение цен на нефть – напротив, усугубится, ожидает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Три "минуса" и один "плюс" для Украины

Процессы на мировых рынках прямо касаются и Украины как экономики, зависимой от внешних цен на продукцию металлургии, а также цен на нефть. Под угрозой – и курс гривны.

Кризис в металлургии затянется. В 2019 году мировые цены на продукцию украинской металлургии упали на 12-15%, рассказывал в интервью Українським новинам президент объединения метпредприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков. В первом квартале 2020 была надежда на рост цен на сталь и руду, но из-за ситуации в Китае падение может даже усилиться.

Краткосрочный эффект уже ощутила на себе Ferrexpo Константина Жеваго (Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты), чьи акции на Лондонской фондовой бирже за неделю упали на 5%.

Долг для Украины подорожает. "В целом на рынках достаточно пессимистические настроения, инвесторы выходят из активов развивающихся стран, в том числе, из украинских евробондов, – говорит Сивач из ICU.

По данным Минфина, общие потребности Украины во внешних заимствованиях на 2020 год около $3,5 млрд (с учетом размещения на €1,25 млрд на прошлой неделе под рекордно низкие 4,375%). Если нервозность на мировых рынках продолжится, одолжить под столь низкий процент уже не получится.

Нерезиденты могут проигнорировать ОВГЗ – плохая новость для гривны. "Побег" инвесторов из рисковых активов несет в себе еще одну проблему для Украины: спрос нерезидентов в гривневые ОВГЗ (что укрепило гривну на 15% в 2019 году) может снизиться. Косвенное подтверждение показали торги украинского межбанка 27 января: доллар подорожал на 13 копеек до 24,57/24,61 грн/$.

Это важный маркер, поскольку во вторник, 28 числа, Минфин проведет аукцион по размещению 7-летних облигаций. Обычно продажи бумаг на такие длинные сроки сопровождаются крупными продажами валюты и соответственно укреплением гривны. В этот раз курс неожиданно пошел в обратном направлении.

А вот то, что нефть дешевеет – это плюс. Единственное хорошее для Украины последствие «китайского кризиса» – нашей экономике выгодна низкая стоимость нефти. "Если ситуация с эпидемией усугубится, нефть может продолжить снижение, – полагает Иосуб из Альпари. – В этом случае украинская экономика от снижения стоимости энергоносителей может выиграть даже больше, чем потерять от потенциального падения цены на черные металлы".