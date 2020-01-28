Мировые рынки паникуют из-за коронавируса. Что ждет Украину?

- 28 січ. 2020
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Эпидемия коронавируса в Китае больно бьет не только по экономике Поднебесной, но и по экономике всего мира. Затронет и Украину. Так считают эксперты. Об этом NNS стало известно из аналитического материала на сайте Лига.Финасы.
Согласно полученной NNS информации, финансовые рынки паникуют из-за новостей о распространении китайского коронавируса. Финансисты скупают золото и ценные бумаги США. Акции промышленных компаний, облигации развивающихся стран, металл и нефть стремительно дешевеют.
Все это – явные признаки того, что финансисты действительно боятся китайского вируса и его потенциальных масштабов, отмечают аналитики.
Биржи боятся вируса: что происходит на мировых рынках
Более 100 жертв вируса и почти 60 млн человек под карантином в Китае, случаи заражения в Европе, Северной Америке и Австралии – за последние дни появилось достаточно тревожных новостей, на которые Мировые финансовые рынки в понедельник отреагировали с самого начала торгов.
Первыми открылись биржи Японии и Сингапура: японский индекс Nikkei упал на 2,03% (самое резкое падение с августа), сингапурские фьючерсы на поставку железной руды в Китай обвалились сразу на 5,5%.
Во многих странах Азии, в том числе в Китае, финансовые рынки сейчас не работают - каникулы в честь празднования Лунного Нового года. Из-за эпидемии выходные в Китае продлятся до начала февраля, что только добавляет рынкам неопределенности.
Понедельник начался с падения в Европе и США (биржи в Штатах из-за временной разницы всегда открываются последними).
- Европейский индекс STOXX 600 снизился на 1,41% (больше всего пострадали компании горнорудного сектора: минус 3,1% за день). Немецкий индекс DAX опустился на 1,47%, британский FTSE 100 сбавил 1,5%, французский CAC снизился на 1,68%.
- В США индекс Dow Jones в понедельник снизился на 1,5%, S&P 500 — также на 1,5%, индекс NASDAQ упал на 1,9%.
- Подешевели акции многих производителей товаров класса люкс, которые могут уменьшить продажи из-за потерь на китайском рынке. Пострадали Louis Vuitton Moët Hennessy, Hermes, Gucci Kering. Аналогичные проблемы были у швейцарской Swatch и британской Burberry. Акции крупных туркомпаний и авиаперевозчиков также подешевели.
Общий тренд сформировался еще на прошлой неделе: акции компаний (особенно горнодобывающих) дешевеют – в среднем на 2,5%, нефть Brent опустилась ниже $60 за баррель ("минус 10% за неделю").
Цены на медь потеряли 5% за неделю, опустившись до минимума с 2014 года, железная руда подешевела на 6,4% до $85/тонна.
Все зависят от Китая: последствия для мировой экономики
Настроения финансистов пока нельзя назвать паническими, но напряжение стремительно растет. На фоне новостей из Китая в США и Европе буквально взлетели так называемые "индексы страха": на 22,3% до 17,8% и на 24,8% до 15,8%, соответственно.
"Индексы страха – ожидаемая рынками годовая волатильность цены на опционы: в США это индекс S&P 500, в Европе – Euro Stoxx 50, – объясняет аналитик Concorde Capital Дмитрий Хорошун. – Паникой на рынках можно назвать периоды, когда значение индексов страха превышает 30%".
Повод для паники есть: вторая по величине экономика планеты в эпицентре крупнейшей эпидемии за последние годы – экономические последствия вспышки коронавируса в Китае повлияют практически на все страны мира.
Особенно пострадают развивающиеся рынки, которые ориентируются на экспорт сырья, считают эксперты. Последствия можно разделить на несколько направлений.
- Металлы просядут еще больше. Мировые цены на железную руду могут просесть до $80/тонна уже в ближайшие дни, прогнозирует агентство Bloomberg. Китай – один из крупнейших потребителей руды в мире, поскольку при огромном металлургическом производстве у него мало собственного сырья. Эпидемия угрожает спросу со стороны китайских металлургов. Их основные поставщики – австралийские и бразильские компании, но от падения цен пострадают и другие экспортеры (Украина – в их числе).
- Нефть продолжит дешеветь. Цены на акции нефтедобывающих компаний в понедельник резко снизились (на 3-4%), рухнули акции на российском рынке, ослаб рубль, рассказывает трейдер ICU Виталий Сивач. Здесь также все зависит от Китая: поскольку власти ограничили передвижение внутри страны, это угрожает потреблению нефти. В прошлом году Китай потреблял около 13,5 млн баррелей нефти в день при мировом производстве в 100 млн барр/день.
- Инвесторы уходят в золото и американский госдолг. Помимо акций, с открытием финансовых рынков просели облигации большинства развивающихся стран, отмечает Сивач из ICU. В то же время дорожали классические "активы-убежища": золото (приближается к $1600/унция), казначейские облигации США, японская иена, перечисляет он.
Если ситуация с эпидемией не разрешится в ближайшее время, эти активы продолжат дорожать, полагает Хорошун из Concorde Capital. Падение цен на нефть – напротив, усугубится, ожидает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.
Три "минуса" и один "плюс" для Украины
Процессы на мировых рынках прямо касаются и Украины как экономики, зависимой от внешних цен на продукцию металлургии, а также цен на нефть. Под угрозой – и курс гривны.
Кризис в металлургии затянется. В 2019 году мировые цены на продукцию украинской металлургии упали на 12-15%, рассказывал в интервью Українським новинам президент объединения метпредприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков. В первом квартале 2020 была надежда на рост цен на сталь и руду, но из-за ситуации в Китае падение может даже усилиться.
Краткосрочный эффект уже ощутила на себе Ferrexpo Константина Жеваго (Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты), чьи акции на Лондонской фондовой бирже за неделю упали на 5%.
Долг для Украины подорожает. "В целом на рынках достаточно пессимистические настроения, инвесторы выходят из активов развивающихся стран, в том числе, из украинских евробондов, – говорит Сивач из ICU.
По данным Минфина, общие потребности Украины во внешних заимствованиях на 2020 год около $3,5 млрд (с учетом размещения на €1,25 млрд на прошлой неделе под рекордно низкие 4,375%). Если нервозность на мировых рынках продолжится, одолжить под столь низкий процент уже не получится.
Нерезиденты могут проигнорировать ОВГЗ – плохая новость для гривны. "Побег" инвесторов из рисковых активов несет в себе еще одну проблему для Украины: спрос нерезидентов в гривневые ОВГЗ (что укрепило гривну на 15% в 2019 году) может снизиться. Косвенное подтверждение показали торги украинского межбанка 27 января: доллар подорожал на 13 копеек до 24,57/24,61 грн/$.
Это важный маркер, поскольку во вторник, 28 числа, Минфин проведет аукцион по размещению 7-летних облигаций. Обычно продажи бумаг на такие длинные сроки сопровождаются крупными продажами валюты и соответственно укреплением гривны. В этот раз курс неожиданно пошел в обратном направлении.
А вот то, что нефть дешевеет – это плюс. Единственное хорошее для Украины последствие «китайского кризиса» – нашей экономике выгодна низкая стоимость нефти. "Если ситуация с эпидемией усугубится, нефть может продолжить снижение, – полагает Иосуб из Альпари. – В этом случае украинская экономика от снижения стоимости энергоносителей может выиграть даже больше, чем потерять от потенциального падения цены на черные металлы".
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