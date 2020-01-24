Зарядка електрокарів може стати дорожчою за бензин

Завантажте мобільний додаток сайту

NNS дізнався, що радість від економії власників електрокарів може бути передчасною. Справа в тому, що один з найбільших операторів зарядних електричних станцій в Європі, компанія Ionity, планує змінити правила користування зарядними станціями.

Мова йде про сотні станцій в 20-ти країнах. Зараз за відвідування зарядної станції власник електромобіля платить в середньому 8 євро, і заряджає свій автомобіль як завгодно (наприклад, до повної зарядки). Тепер же, оператор зарядних станцій задумався про те, щоб брати гроші за кількість енергії. Вартість складе 0,79 євро за один кіловат-годину.



На прикладі зарядка Nissan Leaf, найпоширенішої моделі в Європі, може обійтися приблизно в 50 євро. Нововведення можуть вступити в силу вже з 1 лютого поточного року.



Виходить, що при такому ж пробігу власник нового покоління Volkswagen Golf витратить на бензин набагато менше, ніж власник Nissan Leaf на електрику. На повній зарядці Leaf проїжджає приблизно 385 км шляху, а «Гольф» (1,4 літра TSi) на 35 літрах бензину проїде не менше 500 кілометрів, а за паспортними даними і зовсім – майже 600 км шляху.