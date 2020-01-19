Во Франции первый свободный полет совершило воздушное такси (видео)

19 січ. 2020
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13 января 2020 свой первый свободный полет совершило летающее такси, созданное отделением авиастроительной корпорации Airbus - Airbus Helicopters. Об этом этом NNS стало известно из сообщений в СМИ, который ссылаются на газету Le Parisien.

Как отмечает издание, этот проект осуществляется фирмой совместно с Автономным управлением парижского транспорта (RATP).

Аппарат CityAirbus совершил полет во второй раз, в мае 2019 года к машине были прикреплены страховочные канаты. Тогда были опробованы только двигатели и системы контроля полета.

Теперь же речь идет о практически завершенном аппарате, способном доставлять по воздуху четырех человек и перемещаться со скоростью 120 км/ч. Двигатели у летающего такси работают на электрической энергии, а взлет и посадка у него будут вертикальными.

В настоящее время участники программы изучают возможность ее реализации в регионе Парижа - Иль-де-Франс. Речь идет о том, чтобы постараться обеспечить летающими такси к Олимпийским играм 2024 года трассу между Парижем и Диснейлендом, а также создать маршрут перевозок пассажиров между городами Руасси и Сен-Дени.

По мнению участвующих в проекте экспертов, коммерческое использование летающих такси, позволяющее снять часть нагрузки с наземного транспорта, станет возможным к 2030 году. Тогда начнется обслуживание маршрутов между Парижем и Версалем, также будут налажены перевозки к бизнес-кварталу Дефанс.

По информации газеты Le Parisien, на данный момент технически летающие такси почти полностью готовы к полетам с пассажирами. Но предстоит еще урегулировать вопросы, связанные с созданием и управлением такой транспортной системой. В частности, необходимо будет разработать соответствующие законы и нормативные акты, а также создать систему управления полетами, которые будут осуществляться на малых высотах и над городскими кварталами. Проблемы могут возникнуть и в связи с жалобами жителей на шум от пролетающих машин, снабженных несколькими крупногабаритными винтами.

Кроме того, необходимо будет найти места под посадочные площадки и надлежащим образом оборудовать их, в частности, аппаратурой для подзарядки батарей. Следует урегулировать и вопрос с тарифами за перевозку. Предполагается, что сервис будет не элитным, а общедоступным. Эксперты RATP считают, что цена полета на 1 км должна равняться 1-2 евро.

Автор: Екатерина Андрус

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