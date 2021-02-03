США підтримали санкції України проти проросійських каналів

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США підтримують накладені Україною санкції проти телеканалів «112 Україна», ZIK і NewsOne, які належать «правій руці» Віктора Медведчука Тарасу Козаку. Про підтримку ЄС цього рішення каже і представник України при Союзі Микола Точицький.

Свою заяву посольство США в Україні опублікувало у Facebook, передає Громадське, інформує NNS.

Там зазначили, що Штати підтримують зусилля з протидії зловмисному впливу Росії, які Україні доклала напередодні «на захист свого суверенітету й територіальної цілісності». Там наголосили, що влада зробила це відповідно до українського законодавства.

«Ми всі маємо працювати разом, щоб не давати застосовувати дезінформацію як зброю в інформаційній війні проти суверенних держав»,

— йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що жодних занепокоєнь щодо порушення свободи слова у заяві немає.

Як передає Укрінформ, представник України при Європейському Союзі Микола Точицький заявив, що у ЄС також «надзвичайно схвально» поставилися до запровадження Україною санкцій проти проросійських телеканалів. Про це він сказав на засіданні Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

«Можу сказати, що вже сьогодні, починаючи з самого ранку, і з вчорашнього вечора, надзвичайно схвально поставилися у Європейській комісії та Службі зовнішньої політики до вчорашнього рішення Ради національної безпеки по наших санкціях. Це поки що неофіційна реакція, однак я думаю, що в ході візиту прем’єр-міністра до Брюсселя ми почуємо й офіційну реакцію»,

— сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) про введення санкцій проти Тараса Козака — народного депутата від «Опозиційної платформи — За життя» та соратника Віктора Медведчука. Під санкції потрапили й вісім компаній, які володіють телеканалами ZIK, «112 Україна» та NewsOne.

Компаніям заборонили користуватися радіочастотами України, ретранслювати/розповсюджувати телепрограми та надавати телекомунікаційні послуги, їм анулюють або зупиняють ліцензії та інші дозволи для здійснення їхньої діяльності тощо.

В Офісі президента заявляють, що підставою для блокування каналів стали отримані РНБО від СБУ докази їх тривалого фінансування з території Росії.