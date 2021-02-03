У Росії суд відправив Навального у в'язницю. На мітингах у його підтримку затримали понад тисячу людей

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2 лютого російському опозиціонеру Олексію Навальному суд Москви змінив умовний термін на реальний у справі «Ів Роше». Його засудили на 3,5 роки колонії загального режиму. У штабі опозиціонера було оголошено про акцію протесту.

Про це з посиланням на «Новую газету» передає Громадське, інформує NNS.

Захист Навального ще зможе подати апеляцію на це рішення. Наразі він перебуватиме під вартою.

У колонії Навальний муситиме провести 2,8 року, враховуючи те, що раніше майже рік пробув під домашнім арештом у цій справі.

У штабі опозиціонера закликали його прихильників збиратися на Манежній площі в Москві відразу після оголошення вироку.

Змінити умовний термін на реальний просила Федеральна служба виконання покарань Росії. Там пояснювали, що Навальний регулярно порушував вимоги випробувального терміну, за якими він мав двічі на місяць приходити до інспекції.

Так, його виписали з німецької клініки «Шаріте», де він проходив лікування після отруєння «Новічком», у жовтні 2020 року. Водночас після виписки Навальний до кінця випробувального терміну 29 грудня без жодних об'єктивних причин не з'явився на реєстрацію у відділок, вважають у Федеральній службі.

У відповідь на вирок Навальному тисячі людей вийшли на мітинг на його підтримку, пише Громадське.

Наймасовіші протестні акції відбулися в Москві та Санкт-Петербурзі. Там, за даними правозахисного медіапроєкту «ОВД-Инфо» затримали найбільшу кількість людей: у Москві — 865 протестувальників, у Санкт-Петербурзі ㅡ 175.

Ще у восьми містах Росії правозахисники зафіксували поодинокі затримання.

Протестувальники скандували «Навальному - свободу!» та «Росія без Путіна!».

За оцінками ЗМІ, на вулиці Москви вийшли кілька тисяч людей.

У столиці Росії зачиняли окремі станції метро, правоохоронці оточили Манежну та Пушкінську площі в центрі міста. Вхід на Красну площу закрили напередодні ввечері. Влада Москви заявила, що там проводитимуть профілактичні заходи.

У центрі міста журналісти помітили кілька автобусів із правоохоронцями та колони силовиків. Ще перед початком мітингу вони затримали десяток людей, що збиралися на акцію.

Як зазначають журналісти, окрім силовиків у формі, правоохоронців супроводжував ряд людей у цивільному одязі зі щільно закритими обличчями та відеокамерами в руках. Водночас ані бейджів із журналістськими посвідченнями, ані жилетів із написом «преса» вони не мали.

Деяких затриманих у цивільному правоохоронці відпускали після озвучення спеціального «коду».

Зібратися на Манежній площі у Москві, де штаб Навального оголосив збір, протестувальникам так і не вдалося. Люди в колонах рухалися прилеглими провулками. Правоохоронці жорстко розганяли демонстрантів, деяких били електрошокерами.

Близько опівночі автобуси з силовиками почали роз'їжджатися.