Попри оскарження України ПАРЄ підтвердила повноваження Росії

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Парламентська асамблея Ради Європи повністю підтвердила повноваження Російської Федерації попри оскарження від української делегації.

Про це йдеться на офіційній сторінці ПАРЄ у Twitter, передає Громадське, інформує NNS.

Так, за підтвердження повноважень Росії проголосували 109 делегатів, 36 — були проти та 24 — утрималися. У ПАРЄ обіцяють згодом опублікувати повний текст резолюції.

У чорновому варіанті резолюції йшлося про стурбованість Асамблеї через «негативні тенденції у демократії в Росії», зокрема згадуються торішні поправки до Конституції, які дозволяють РФ ігнорувати рішення Європейського суду з прав людини.

Також у резолюції засуджували затримання російського опозиціонера Олексія Навального та мітингарів, які вийшли на акції в його підтримку. ПАРЄ закликає Росію звільнити затриманих.

У поправках до резолюції українська делегація вимагає від Росії поновити розслідування вбивства іншого опозиціонера Бориса Нємцова. Також у поправках до резолюції вимагали не підтверджувати повноваження РФ, але цю поправку не підтримали.

Зазначимо, що Україна ініціювала офіційне оскарження повноваження російської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи 25 січня — під час відкриття зимової сесії.

Для оскарження повноважень щодо істотних підстав у залі пленарних засідань повинні встати не менш як 30 парламентаріїв з не менш ніж п'яти національних делегацій. Україну підтримали 38 членів Асамблеї із 5 делегацій.

До моменту ухвалення резолюції російська делегація мала право брати участь у засіданнях, виступати і голосувати. Проте за проєкт резолюції щодо себе вона не голосує.