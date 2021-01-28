У Чорне море прямує есмінець США USS Porter

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Ракетний есмінець типу «Арлі Берк» USS Porter вирушив до Чорного моря для здійснення операцій з морської безпеки у регіоні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Шостий флот США у Твіттері, інформує NNS.

"USS Porter почав перехід у Чорне море з метою здійснення операцій з морської безпеки у регіоні. Кораблі флоту США та літаки регулярно проводять операції у Чорному морі задля підтримки наших союзників у НАТО і партнерів",

- йдеться у повідомленні.

Рраніше, 24 січня, у Чорне море зайшов другий військовий корабель США - танкер USNS Laramie. Він пройшов протоку Дарданелли і зайшов у Чорне море для заправки ракетного есмінця Donald Cook.

Зазначається, що "прибуття Laramie в Чорне море сприятиме зміцненню стабільності в регіоні завдяки своїй здатності поповнювати запаси пального кораблів в морі".

Можливості дозаправки Laramie дозволяють ексмінцю Donald Cook, що перебуває на службі упродовж тривалого часу, продовжувати роботу без необхідності заходу в порт. Це також дозволяє партнерам НАТО заправлятися паливом і продовжувати час патрулювання перед поверненням у порт приписки.

У пресслужбі Шостого флоту США уточнили, що "це перший випадок в цьому році, коли ВМС США відправили декілька кораблів у Чорне море".