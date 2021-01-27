У Путіна проблеми зі здоров’ям, у РФ почався трансфер влади - розвідка

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У Російській Федерації розпочався трансфер влади через проблеми зі здоров'ям президента Володимира Путіна.

Відповідна інформація оприлюднена у "Білій книзі" на сайті Служби зовнішньої розвідки України, пише Укрінформ, передає NNS.

"На тлі дедалі очевидніших проблем зі здоров’ям В. Путіна, помітної складності для нього фізично виконувати публічні функції глави держави в Росії де-факто розпочався період трансферу влади",

- інформують розвідники.

На думку аналітиків СЗР, "незалежно від конкретного варіанту («Путін – довічний президент», «Путін – лідер нації», «Путін – тандем», «спадкоємець Путіна» тощо), базовий сценарій на середньострокову перспективу передбачає збереження в Росії державної моделі «путінізму» з Путіним або без нього".

У спецслужбі також вважають, що на стратегічному рівні цілі РФ щодо України будуть незмінними й передбачають її утримання в орбіті російського впливу і недопущення європейського та євроатлантичного руху.

"Дана константа зберігається навіть, незважаючи на несприятливий для Росії загальний міжнародний фон і виникнення низки нових чинників. Йдеться про перемогу Дж. Байдена на президентських виборах у США, турбулентність на ринках вуглеводнів, деструктивні явища в економіці країни, а також можливу зміну влади в Росії",

- йдеться у "Білій книзі".

Росія гнучко змінює тактику дій на українському напрямі, проте стратегічна мета залишається незмінною – не допустити успішної західно-орієнтованої України, зазначають у СЗР.

Раніше окремі ЗМІ повідомляли про проблеми зі здоров'ям у президента РФ Володимира Путіна.

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