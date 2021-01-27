Україна та Угорщина проведуть переговори щодо мови та освіти

- 27 січ. 2021
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Міністри закордонних справ України та Угорщини Дмитро Кулеба та Петер Сіярто під час зустрічі в Києві домовилися про спільну роботу фахівців обох країн над вирішенням суперечок щодо мови та освіти.
Як передає Укрінформ, про це Кулеба заявив на спільній із Сіярто пресконференції в Києві, інформує NNS.
“Сьогодні ми говорили як партнери, які хочуть вирішувати проблеми, а не створювати нові. Тому ми домовилися, що найближчим часом відбудеться засідання українсько-угорської робочої групи з питань освіти, а також онлайн бізнес-форум”,
- сказав Кулеба.
Він акцентував, що, попри труднощі у відносинах між країнами, є речі, які залишаються за дужками протиріч – це послідовна підтримка Угорщиною суверенітету та територіальної цілісності України та підтримка Угорщиною нашої країни в ЄС.
Сіярто своєю чергою підтвердив досягнуті з українським колегою домовленості.
"Я звернувся до пана міністра, щоб ми розпочали спільну роботу у зв'язку із законом про мову, який викликав певне напруження у наших відносинах. Ми хочемо створити робочу групу, яка отримає повноваження щодо того, яким чином потрібно втілювати закон про освіту",
- сказав він.
За словами Сіярто, якщо ці консультації будуть успішними, то вдасться виключити багато "факторів непевності".
Нагадуємо, міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сіярто 27 січня перебуває в Україні з робочим візитом на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.