На Донбасі під Золотим поранено військового ЗСУ

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Військовослужбовець Збройних сил України зазнав поранення внаслідок обстрілу російськими окупантами позицій у районі Золотого на Луганщині.

Як передає Укрінформ, про це повідомила у Фейсбуці Українська делегація для участі в ТКГ, інформує NNS.

"Сьогодні, 25 січня, близько 12.00 внаслідок обстрілу противником наших позиції в районі Золоте дістав поранення один військовослужбовець Збройних сил України. Йому надано медичну допомогу, стан важкий",

- йдеться у повідомленні.

Українською стороною СЦКК з використанням координаційного механізму було введено «режим тиші» та направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ.