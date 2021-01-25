На Донбасі під Золотим поранено військового ЗСУ

- 25 січ. 2021
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Військовослужбовець Збройних сил України зазнав поранення внаслідок обстрілу російськими окупантами позицій у районі Золотого на Луганщині.
Як передає Укрінформ, про це повідомила у Фейсбуці Українська делегація для участі в ТКГ, інформує NNS.
"Сьогодні, 25 січня, близько 12.00 внаслідок обстрілу противником наших позиції в районі Золоте дістав поранення один військовослужбовець Збройних сил України.
Йому надано медичну допомогу, стан важкий",
- йдеться у повідомленні.
Українською стороною СЦКК з використанням координаційного механізму було введено «режим тиші» та направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ.