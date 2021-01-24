У Росії затримано більше 2000 людей на мітингах

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У Росії під час акцій на підтримку опозиціонера Олексія Навального силовики затримали 2 250 осіб. Також деяких людей затримали у Сімферополі та Севастополі, повідомляє NNS , посилаючись на newsyou.info.

Найбільше затриманих у Москві (855 осіб) та у Санкт-Петербурзі (327 людей). Третім містом у переліку з найбільшою кількістю затриманих іде Новосибірськ — 95 людей.

Також повідомляється про затримання і в окупованому РФ Криму. Так, у Сімферополі затримали 8 людей, У Севастополі — 6. Штаб Навального також організував протести в цих містах.

Як відомо, Навальний в серпні був отруєний в Росії забороненою бойовою отруйною речовиною з групи «Новачок» і потім перевезений на лікування до Німеччини. Після курсу реабілітації він 17 січня повернувся в Росію і відразу ж був затриманий, а потім заарештований на 30 діб. Представники Федеральної служби виконання покарань заявили, що опозиціонер перебував у розшуку за порушення умовного терміну покарання у справі «Ів Роше». Засідання за клопотанням про заміну умовного терміну на реальний заплановано на 2 лютого.

Навальний звинувачує в спробі свого вбивства президента РФ Володимира Путіна і Федеральну службу безпеки. В Організації із заборони хімічної зброї закликали Росію розслідувати отруєння політика. Журналісти Bellingcat і The Insider опублікували розслідування про групу можливих співробітників ФСБ, ймовірно, причетних до отруєння.

Влада РФ заперечує всі звинувачення. ЄС і Великобританія ввели санкції за отруєння Навального. Із закликом про звільнення Навального виступили ЄС, НАТО, Німеччина, США та інші країни.