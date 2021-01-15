Скандал з виплатами на дітей: уряд Нідерландів у повному складі йде у відставку

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Нідерландський уряд у п'ятницю, 15 січня, пішов у відставку через скандал навколо фінансової допомоги на дітей.

Про це пише Deutsche Welle, передає NNS.

Прем'єр-міністр Марк Рютте повідомив, що подав прохання про відставку королю країни Віллему-Александеру. За словами Рютте, принцип верховенства права дав збій і не захистив громадян від потужної державної машини.

Скандал вибухнув після того, як стало відомо, що роками нідерландська влада помилково обвинувачувала тисячі батьків у шахрайстві з виплатами на дітей та, вимагаючи відшкодування, спричинила фінансові труднощі в багатьох родинах.

У грудні минулого року парламентський слідчий комітет дійшов висновку, що податкові органи країни безпідставно звинуватили понад 20 тисяч людей у шахрайстві з дитячими виплатами у період з 2013-го по 2019 рік. Багато з постраждалих повинні були повернути десятки тисяч євро. В деяких випадках це стало причиною безробіття, банкрутств чи розлучень.

Під час скандалу "були порушені основоположні принципи правової держави", заявили в комітеті, цитує агенція новин AFP. При цьому багато родин зізнали переслідувань через їхнє етнічне походження чи подвійне громадянство, визнали минулого року в податковій. Адвокат Орландо Кадір, який представляє у цій справі близько 600 сімей, заявив у інтерв'ю нідерландському радіо, що люди стали жертвами через "етнічне профілювання бюрократами, які відбирали імена, схожі на іноземні", повідомляє інформагенція Reuter.

Уряд вже пообіцяв відшкодування постраждалим в обсязі 30 тисяч євро на родину.

Тиск на уряд Рютте посилився після того, як напередодні лідер соціал-демократів Лодевійк Ашер оголосив про свою відставку з посади голови партії та відхід від політики. До 2017 року він обіймав посаду міністра з соціальних питань та праці в уряді Рютте, а в останні роки перебував в опозиції.

Уряд пішов у відставку лише за два місяці до парламентських виборів, які мають відбутися 17 березня. Міністри продовжать виконувати повноваження, однак не зможуть ухвалювати рішення, які парламент вважатиме суперечливими. Рютте очолював три коаліційні уряди з 2010 року.