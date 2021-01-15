У Білорусі введуть штрафи за використання біло-червоно-білої символики

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ухвалив новий Кодекс з питань адміністративної відповідальності. Він передбачає штрафи за використання біло-червоно-білого прапора.

Про це повідомляє Telegram-канал «Пул Первого» та інформаційне агентство «БЕЛТА», пише Громадське, інформує NNS.

Новий кодекс набуде чинності з 1 березня 2021 року. Він передбачає, зокрема, штраф за вивішування біло-червоно-білого прапора на балконі до 580 білоруських рублів (близько 6,3 тисячі гривень) для фізичних осіб і до 1740 рублів (понад 19 тисяч гривень) — для юридичних осіб.

Раніше самопроголошений президент називав біло-червоно-білий прапор «фашистським».

«Ми приберемо цю фашистську символіку з нашого суспільства, зробимо це красиво. І передусім пояснюючи, що цього не можна робити. Наша країна найбільше постраждала від війни»,

— сказав тоді Лукашенко.

Крім того, у використанні фашистських прапорів (біло-червоно-білих) звинувачував протестувальників і міністр оборони Білорусі Віктор Хренін.

«Ми не можемо спокійно дивитися, як під прапорами, під якими фашисти організовували масові вбивства білорусів, росіян, євреїв, представників інших національностей, сьогодні організовують акції в цих священних місцях»,

— написав Хренін.

Що цікаво, чинний президент Олександр Лукашенко під час своєї першої інавгурації у 1994 році використовував саме біло-червоно-білий прапор.

Біло-червоно-білий прапор — це історичний стяг Білорусі, який був національним прапором Білоруської народної республіки (1918-1919) та державним прапором незалежної Білорусі в період з 1991 до 1995 року. Згодом Лукашенко провів референдум і біло-червоно-білий прапор фактично заборонили.

Державним прапором став стяг Білоруської РСР, тільки без серпа і молота, а біло-червоно-білий став символом протесту проти чинної влади. Використання цих кольорів формально не заборонене, але могло мати наслідки для білорусів: їх могли затримати, оштрафувати чи навіть арештувати за участь у «незареєстрованих масових заходах».

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Нагадуємо:

Із серпня 2020 року в країні відбуваються масові протести через оголошені результати президентських виборів. За даними ЦВК, перемогу з великим відривом здобув Олександр Лукашенко. Однак протестувальники не визнають цих результатів і вимагають визнати опозиціонерку Світлану Тіхановську легітимною президенткою Білорусі.

Попри масові мітинги та акції по всій країні, 23 вересня Лукашенко «по-тихому» провів інавгурацію та знову зайняв пост президента. А протестувальників силовики жорстко розганяють/затримують і загалом переслідують, зокрема й кримінальними справами.

Низка країн Євросоюзу, а також Велика Британія, США, Канада не визнали легітимність Лукашенка, ввели санкції проти білоруської влади та закликали до нових виборів.

Україна також не визнала легітимності Лукашенка та на державному рівні припинила всі контакти з Білоруссю через політичну кризу в країні. Міністерство закордонних справ України також заявило, що офіційно не називатиме Лукашенка президентом Білорусі.