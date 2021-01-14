Палата представників Конгресу США вдруге оголосила імпічмент Трампу

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Палата представників Конгресу США уже вдруге оголосила імпічмент президенту США Дональду Трампу. Голоси «за» віддали зокрема і його однопартійці. Тепер рішення має ухвалити Сенат.

Про це повідомляє CNN, інформує Громадське, передає NNS.

Голоси «за» загалом віддали 232 законодавці, «проти» — 197. Рішення підтримали, зокрема, 10 республіканців. Це рекордна кількість однопартійців президента, яка коли-небудь в історії США голосувала за оголошення йому імпічменту.

Президента США звинуватили у «підбурювані до заколоту». У резолюції імпічменту зазначається, що «президент Трамп поставив під серйозну загрозу безпеку США та інститутів влади». Згадуються слова Трампа, сказані ним на мітингу перед прихильниками 6 січня, які «у контексті заохочували та призвели до беззаконних дій під Капітолієм». Тоді прихильник президента пішли штурмом на будівлю Конгресу, загинули 4 мітингувальники та один поліцейський.

Нині Трамп став єдиним президентом в історії США, якому Палата представників оголосила імпічмент двічі. Нагадаємо, у 2019 році вона уже це робила, але тоді Сенат не ухвалив рішення про відсторонення президента, тому Трамп залишився на посаді.

Зазначимо, що каденція нинішнього президента закінчується 20 січня.

Раніше ми писали: Палата представників США почала розгляд імпічменту Трампа

Чи проголосують у Сенаті?

Там підтримати імпічмент має дві третини сенаторів. Як пише Bloomberg, Сенат (більшість там у республіканців) майже напевно не збереться на засідання щодо імпічменту до 20 січня, коли обраний президент Джо Байден прийме присягу. Лідер республіканців у верхній палаті парламенту США Мітч Макконнел відмовився скликати термінове засідання, а до 19 січня Сенат на канікулах.

Як пояснює CNN, навіть якщо Сенат підтримає імпічмент Трампа після закінчення його каденції, це автоматично не завадить йому знову балотуватися у 2024 році чи пізніше на пост президента. Для цього потрібне ще додаткове рішення простої більшості (50% + 1) сенаторів.