Палата представників США почала розгляд імпічменту Трампа

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Нижня палата американського Конгресу розпочала історичне засідання, під час якого планує провести голосування з імпічменту президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу.

Уперше в історії США законодавці можуть оголосити другий імпічмент чинному главі Білого дому, пише Укрінформ, передає NNS.

Конгресмени зібралися через тиждень після кривавих подій у будівлі Капітолію Сполучених Штатів, коли агресивний натовп прихильників Трампа прорвав охорону Конгресу та вдерся всередину. У той момент законодавці засідали, щоб ухвалити офіційні результати виборів президента США, на яких переміг опонент Трампа - демократ Джо Байден.

Протестувальники зірвали голосування, створивши фізичну загрозу конгресменам і сенаторам. Законодавців довелося терміново евакуйовувати в безпечні місця. До будівлі Капітолію прибули посилені загони правоохоронців, у тому числі спецпризначенців ФБР.

Під час штурму Конгресу США, за офіційними даними, загинули п’ятеро людей, у тому числі представник поліції Капітолію. Близько півтора десятка правоохоронців отримали поранення. Понад 60 протестувальників були затримані одразу, арешти учасників штурму тривають досі.

Законодавці, в тому числі від Республіканської партії, звинуватили Трампа в підбурюванні, оскільки перед штурмом Конгресу той виступив перед натовпом прихильників. Трамп укотре безпідставно заявив, що у нього «вкрали» вибори, бо він начебто переміг Байдена. Глава Білого дому закликав протестувальників піти в Конгрес та відновити справедливість.

Цього понеділка демократична більшість у Палаті представників внесла резолюцію про імпічмент, у якій Трамп звинувачується в підбурюванні до заколоту. Щоб уникнути тривалого процесу відсторонення президента в Конгресі, у вівторок законодавці закликали віцепрезидента США Майка Пенса застосувати 25 поправку Конституції, яка передбачає передачу йому президентських повноважень у разі, якщо глава Білого дому не спроможний виконувати свої обов’язки. Однак Пенс відмовився це робити, заявивши свою позицію у офіційному листі спікерці Палати представників Ненсі Пелосі.

Голосування в нижній Палаті щодо імпічменту президента Трампа проходять в умовах посиленої безпеки. Навколо Капітолію чергують загони Національної гвардії, зведені високі металеві паркани. Законодавцям довелося приходити в залу засідань через додатково встановлені металодетектори.

Напередодні ФБР отримала інформацію про можливі провокації як у день голосування по імпічменту, так і перед днем інавгурації Джо Байдена 20 січня, коли він складатиме присягу на вірність Конституції США.

Очікується, що конгресмени Палати представників, яка контролюється демократичною більшістю, ухвалять імпічмент Трампу в середу, оскільки їх підтримує також низка впливових республіканців.