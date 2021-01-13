"Похвалитися нічим": Козак про зустріч із Єрмаком у "нормандському форматі"

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Представник Росії в "нормандському форматі" Дмитро Козак заявив, що сторони провели в Берліні корисну і відверту розмову, але остаточних рішень ні по одному пункту переговорів досягти не вдалося.

Про це пише ТАСС, передає Українська правда, інформує NNS.

"На жаль, похвалитися нічим. Знайти остаточні рішення не вдалося. Домовилися, що будуть підготовлені нові принципові підходи до формування дорожньої карти в Тристоронньої контактній групі по всеосяжного врегулювання конфлікту. Кожен з учасників переговорів зазначив свою позицію, позначив свої принципові підходи до перспектив врегулювання конфлікту. Але остаточних рішень практично з жодного питання поки не знайшли",

— цитує ТАСС слова Козака.

Козак зазначив, що відбувся "обмін думками з усіх принципових питань" в реалізації мінських угод і підсумків паризького саміту в 2019 році.

Представник Росії каже, що зустріч тривала близько 6 годин.

Раніше Офіс президента України назвав зустріч непростою, але конструктивною.

У вівторок представники України та Росії прибули до Берліна для участі у зустрічі політичних радників "нормандського формату" (Росія, Німеччина, Україна і Франція).

Попередня зустріч політрадників в "нормандському форматі" пройшла 11 вересня 2020 року в Берліні.