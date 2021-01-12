"Підбурювання до заколоту": Конгрес США запустив процедуру імпічменту Трампа

Завантажте мобільний додаток сайту

Палата представників Конгресу США 11 січня опублікувала проєкт резолюції про імпічмент президента Дональда Трампа. Його звинувачують у «підбурювані до заколоту».

Документ поширило CNN, передає Громадське, інформує NNS.

У ньому зазначається, що «президент Трамп поставив під серйозну загрозу безпеку США та інститутів влади».

У тексті резолюції зокрема згадують слова Трампа, сказані ним на мітингу перед прихильниками 6 січня, які «у контексті заохочували та призвели до беззаконних дій під Капітолієм».

Питання про імпічмент мають розглянути 13 і 14 січня. Водночас каденція Трампа закінчується 20 січня.

Якщо до цього часу Палата представників оголосить йому імпічмент, а Сенат затвердить це рішення, то Трамп більше ніколи не зможе брати участь у виборах глави держави.

Також Трамп стане єдиним президентом в історії США, якому Палата представників оголошувала імпічмент двічі. Нагадаємо, у 2019 році вона уже це робила, але тоді Сенат не ухвалив рішення про відсторонення президента, тому Трамп залишився на посаді.

Яка реакція Трампа?

Напередодні CNN із посиланням на власні джерела повідомляло, що Трамп розглядає кандидатури адвокатів, які захищали б його у процесі імпічменту. Наразі чинний президент США розглядає залучення його особистого адвоката, Руді Джуліані, та Алана Дершовіца, який представляв його інтереси під час минулого імпічменту.

Нагадаємо, відставки Дональда Трампа з посади президента США вимагають після штурму будівлі Конгресу його прихильниками.

Раніше ми писали: У МЗС відповіли президенту Чехії, який порівняв штурм Капітолію з Майданом

Що сталося в Капітолії?

У США в середу, 6 січня, сотні людей прорвалися через поліцейський кордон у будівлю Капітолія, де американський парламент мав затвердити результати виборів президента США. Засідання Сенату (а згодом — і Палати представників) тимчасово перервали, а в Конгресі оголосили локдаун — будівлю зачинили на вхід і вихід. Конгресмени зібралися на засідання дещо пізніше.

Відомо, що п'ятеро людей загинули, серед яких четверо мітингарів і один поліцейський, також є інформація про поранених серед мітингувальників і правоохоронців.

Врешті американський парламент — Конгрес — у ніч на 7 січня після заворушень офіційно схвалив результати виборів президента у США, згідно з якими перемогу здобув демократ Джо Байден і обрана ним віцепрезидентка Камала Гарріс.

Як передає CNN, виконувач обов'язків федерального прокурора США Майкл Шервін заявив, що прокуратура вивчить роль всіх причетних до заворушень, що відбулися у Вашингтоні. Зокрема, й участь президента США Дональда Трампа в підбурюванні натовпу.

Щоб оперативно отримувати найважливіші новини України і світу, підписуйтесь на наш Телеграм