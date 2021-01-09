Twitter назавжди заблокувала аккаунт Трампа

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Соціальна мережа Twitter заблокувала аккаунт президента США Дональда Трампа. Про це повідомляється у блозі компанії, повідомляє NNS , посилаючись на Бабель.

«Уважно вивчивши недавні твіти аккаунта @realDonaldTrump і контекст, в якому вони були опубліковані, ми ухвалили рішення назавжди заблокувати цей аккаунт в звʼязку з ризиком подальшого підбурювання до насильства»,

— йдеться у повідомленні.

В своєму блозі компанія також розбирає текст двох останніх твітів Трампа, які він написав після блокування акаунту 6 січня через заворушення в Вашингтоні, і причини, по якій компанія вважає їх закликами до насильства. Зокрема, твіт, в якому Трамп повідомляє, що відмовляється брати участь в інавгурації обраного президента Джо Байдена, Twitter визнав можливим натяком на можливість нападу на церемонію, оскільки самого чинного президента на ній не буде.

Крім того, Twitter занепокоєна тим, що у соцмережі і на інших платформах вже поширюються плани нових збройних протестів, в тому числі другого нападу на Капітолій і інші урядові будівлі 17 січня 2020 року.

Нагадаємо, 7 січня соціальні мережі Facebook і Twitter тимчасово заблокували облікові записи Дональда Трампа після того, як його прихильники штурмували будівлю Капітолія на знак протесту проти виборів

Трамп заявив, що ніколи не визнає свою поразку на виборах. Його прихильники увірвалися до Капітолія, в результаті п’ятеро людей загинули.

Блокування стосується й Instagram — соцмережа належить Facebook.