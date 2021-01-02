У Канаді міністр пішов у відставку через свою відпустку на Карибах

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Міністр фінансів канадської провінції Онтаріо Род Філіпс пішов у відставку після скандалу навколо його відпустки на Карибах. Він назвав свою відпустку безглуздою помилкою. Про це оголосив прем’єр–міністр Онтаріо Даг Форд, повідомляє NNS , посилаючись на Главком.

«Після розмови із Родом Філіпсом я прийняв його відставку з посади міністра фінансів»,

– заявив Форд.

Минулого місяця, за тиждень до оголошення повторного локдауну в Онтаріо, Філіпс разом із дружиною полетів на тропічний острів Сен-Барт, попри те, що і провінційний, і федеральний уряди рекомендували утриматися від подорожей за кордон. Вибухнув скандал, і міністр змушений був достроково повернутися з відпустки.

Філіпс назвав свою поїздку «безглуздою помилкою». Його офіс поширив заяву, в якій міністр вибачався за свій вчинок.

«Подорож за кордон під час свят була неправильним рішенням, і я ще раз щиро перепрошую»,

– заявив тепер уже колишній урядовець.

Утім, після відставки Філіпс залишиться членом провінційного парламенту, де й далі представлятиме інтереси мешканців місті Аджакс. Посаду міністра фінансів Онтаріо вже посів Пітер Бесленфалві.