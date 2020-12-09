Систему видачі шенгенських віз реформують: у Євросоюзі домовилися про зміни

Європарламент і Рада ЄС у вівторок домовились про реформу Візової інформаційної системи (VIS), яку в ЄС використовують для реєстрації та перевірки осіб, що звертаються за короткостроковою шенгенською візою. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на пресслужбу Ради ЄС, передає NNS.

У вівторок сторони досягли попередньої згоди по основним політичним елементам проєкту постанови, який вносить поправки в положення Візової інформаційної системи.

«Обговорення інших аспектів буде продовжено на технічному рівні, які, як очікується, будуть узгоджені до кінця цього року»,

— повідомили в Раді ЄС.

Згідно із запропонованими правилами, VIS включатиме інформацію не лише про короткострокові візи, як було раніш, але також охоплюватиме довгострокові візи та дозволи на проживання, оскільки ці документи дозволяють вільне пересування в межах Шенгенської зони. Реєстрація цих документів у централізованій базі даних допоможе органам влади перевірити їх справжність та дійсність.

Крім того, в VIS буде внесений скан сторінки з біографічними даними проїзного документа. Це має спростити повернення нелегальних громадян третіх країн.

Перш ніж видавати візу або дозвіл на проживання, нові правила дозволять посилити попередню перевірку заявника у відповідних базах даних про безпеку та міграцію, серед яких Шенгенська інформаційна система (SIS), Система в'їзду-виїзду (EES), ETIAS, Eurodac, дані Європолу, ECRIS-TCN та відповідні бази даних Інтерполу про проїзні документи.

Така перехресна перевірка дозволить виявити кандидатів, які використовують кілька посвідчень особи, і виявити тих, хто становить ризик на думку безпеки або порушення правил міграції.

З метою боротьби з торгівлею дітьми відповідно до нових правил вік для зняття відбитків пальців у дітей буде знижений з 12 до 6 років. Також буде введена верхня межа: відбитки пальців осіб старших за 75 років не включаються в VIS.

Візова інформаційна система працює з 2011 року. Це база даних, яка допомагає візовим, прикордонним, міграційним органам перевіряти громадян третіх країн, яким потрібна короткострокова віза для поїздки до Шенгенської зони.