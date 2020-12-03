Події на Закарпатті: у НАТО заявили, що не втручатимуться в конфлікт Угорщини та України

Північноатлантичний альянс не втручатиметься в суперечку між Україною та Угорщиною. Там закликали розв'язувати всі питання у двосторонньому порядку.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції за підсумками другого дня віртуальної зустрічі міністрів закордонних справ країн-союзниць, передає Громадське, інформує NNS.

Він зазначив, що не вдаватиметься в деталі закритої частини дискусій під час зустрічі міністрів, на якій угорська сторона порушувала питання обшуків СБУ на Закарпатті. Водночас Столтенберг сподівається, що «обидві країни будуть здатні розв'язати двостороннє питання».

Також у НАТО вважають, що суперечка не заважатиме Україні зміцнювати партнерство з НАТО.

«Ми готові надавати більше підтримки й також здатні зустрічатися на міністерському рівні, щоб обговорювати питання, які викликають спільне занепокоєння»,

— сказав Столтенберг.

За останні кілька місяців і без того напружені українсько-угорські відносини значно загострились.

Раніше деякі угорські політики та посадовці відкрито агітували за проугорську партію на Закарпатті на місцевих виборах в Україні, порушуючи цим закон.

Після обшуків 30 листопада також у соцмережах з'явилося відео, на якому новообрані депутати Сюртівської сільської ради (Ужгородський район на Закарпатті) заспівали угорський гімн після складання присяги.

Пізніше в ЗМІ була інформація про те, що посольство Угорщини вважає, що депутати на Закарпатті співали не гімн, а молитву.

Через заяви угорської сторони 1 грудня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба викликав посла Угорщини Іштвана Ійдярто й закликав не спекулювати та «не створювати деструктивну емоційну напругу в українсько-угорських відносинах».

Водночас міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто під час телефонної розмови з керівником місії ОБСЄ Гентом Чакаєм попросив направити спецмісію організації на Закарпаття.