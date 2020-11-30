Новою речницею Білого дому буде Дженніфер Псакі

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Новообраний президент США Джо Байден призначив Джен Псакі речницею Білого дому. Про це пише Громадське, передає NNS.

Як і більшість призначень, це людина з якою Байден вже перетинався в адміністрації Барака Обами. У 2011-2013 роках Псакі обіймала посаду прессекретаря колишнього президента США.

Ще раніше вона працювала у пресслужбі колишнього держсекретаря, а на той момент кандидата у президенти США від Демократичної партії Джона Керрі (він тепер стане спецпосланником з питань змін клімату). У 2017-му з приходом до влади Дональда Трампа працювала політичною коментаторкою на CNN. А у листопаді цього року приєдналася до команди, яка працює під час передачі повноважень чинного президента Дональда Трампа новообраному Джо Байдену.

У 2013-2016-му Псакі була офіційною представницею Держдепартаменту: для України це найважливіший епізод її кар’єри, а для Росії — найскандальніший. Саме Псакі тоді висловлювала офіційну позицію Вашингтона щодо анексії Криму та початку війни на Донбасі під час інтерв’ю та на пресбрифінгах.

Вона неодноразово зазначала, що Росія використовує газ як політичну зброю, перекидає війська в Україну, зриває перемир’я у лютому 2015-го. Водночас Псакі доволі стримано коментувала готовність Вашингтона надати Україні летальну зброю та збільшити фінансову підтримку, на чому активно наполягала частина колишніх дипломатів, провідних експертів та й співробітників адміністрації Обами, серед яких був і тодішній віцепрезидент Джо Байден.