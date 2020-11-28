Китайський лідер закликав свою армію готуватися до війни

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Голова Китайської народної республіки Сі Цзіньпін, на засіданні центральної військової ради закликав своїх військовослужбовців підсилити військовий вишкіл в умовах близьких до реальних. А також підвищити здатність до завоювань та отримання перемоги. Не боятися смерті, а готуватися до переможних війн, - закликає лідер Китаю.

Про це NNS повідомляє, посилаючись на sundries.com.ua та УНІАН, які посилаються, в свою чергу, на китайські державні ЗМІ, зокрема, на інформагентство «Сіньхуа».

В інформагентстві також повідомляють, що голова КНР заявив про необхідність міняти стратегію національної безпеки Китаю, та необхідність покращити умови та якість навчання військових.

«Сі Цзіньпін підкреслив, що стан безпеки нашої країни змінився. А також змінилася й обставини військової боротьби, місії та завдання китайських військових. Саме тому необхідно зрозуміти нову еру, нову ситуацію, нові завдання і нові вимоги. Ми повинні усвідомлювати небезпеку та прискорити трансформацію та модернізацію військових Китаю».

З ким саме збирається воювати лідер КНР, голова ЦК КПК, голова ЦВР «Сі Цзіньпін» не повідомляється.

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