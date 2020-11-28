Китайський лідер закликав свою армію готуватися до війни

- 28 лист. 2020
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Голова Китайської народної республіки Сі Цзіньпін, на засіданні центральної військової ради закликав своїх військовослужбовців підсилити військовий вишкіл в умовах близьких до реальних. А також підвищити здатність до завоювань та отримання перемоги. Не боятися смерті, а готуватися до переможних війн, - закликає лідер Китаю.
Про це NNS повідомляє, посилаючись на sundries.com.ua та УНІАН, які посилаються, в свою чергу, на китайські державні ЗМІ, зокрема, на інформагентство «Сіньхуа».
В інформагентстві також повідомляють, що голова КНР заявив про необхідність міняти стратегію національної безпеки Китаю, та необхідність покращити умови та якість навчання військових.
«Сі Цзіньпін підкреслив, що стан безпеки нашої країни змінився. А також змінилася й обставини військової боротьби, місії та завдання китайських військових. Саме тому необхідно зрозуміти нову еру, нову ситуацію, нові завдання і нові вимоги. Ми повинні усвідомлювати небезпеку та прискорити трансформацію та модернізацію військових Китаю».
З ким саме збирається воювати лідер КНР, голова ЦК КПК, голова ЦВР «Сі Цзіньпін» не повідомляється.
Відносини США і Китаю: що відомо
- У травні міністр закордонних справ Китаю Ван І звинуватив Сполучені Штати в розпалюванні нової холодної війни. На його переконання, влада США "тримає в заручниках китайсько-американські відносини і підштовхує обидві країни до межі нової холодної війни".
- Такі заяви в МЗС Китаю зробили після того, як Міністерство торгівлі США оголосило про введення санкцій проти 33 китайських компаній - зокрема за переслідування уйгурів та інших мусульманських меншин в автономному окрузі Синьцзян. А в Сенаті США оголосили про намір розширити Додаткові санкції проти Китаю через спробу посилити його контроль над Гонконгом.
- Дональд Трамп, чиновники Білого Дому та деякі інші американські політики неодноразово звинувачували Пекін у приховуванні справжньої інформації про поширенні коронавірусу - що, на їхню думку, призвело до пандемії і сотень тисяч смертей по всьому світу.
- 18 червня президент США Дональд Трамп підписав закон про санкції щодо Китаю за порушення прав уйгурів. Під обмежувальні заходи Штатів можуть потрапити ті люди і організації, які причетні до переслідування уйгурів. Відповідальним за утиски можуть загрожувати заморожування активів і обмеження на в'їзд в США.
- Наступного дня Трамп заявив, що допускає розрив відносин США з Китаєм.