ЄСПЛ ухвалив рішення на користь України у справі про виплату пенсій в ОРДЛО

Європейський суд з прав людини (ЄСПЧ) ухвалив рішення на користь України в справі за позовом групи пенсіонерів з Луганська, які оскаржували постанову Кабінету міністрів, що припиняла соціальні виплати населенню на тимчасово неконтрольованій території, та вимагали поновити їм виплату пенсій.

Про це заступник міністра юстиції України - уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише УНІАН, передає NNS.

«А в нас приємна новина: ЄСПЛ прийняв рішення на користь уряду та визнав неприйнятною заяву у справі Kandyba and Others v. Ukraine, no. 33137/16»,