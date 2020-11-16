На президентських виборах в Молдові перемагає прозахідна кандидатка

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Майя Санду, колишня економістка Світового банку, яка виступає за тісніші відносини з Європейським союзом, утримує лідерство в другому турі виборів президента Молдови.

Про це свідчать оприлюднені в перші години 16 листопада дані підрахунку 99% голосів, повідомила Центральна виборча комісія, інформує NNS з посиланням на Радіо Свобода.

Санду набирає 57% голосів, а її опонент, проросійський чинний президент Ігор Додон – близько 43.

Явка на виборах склала понад 52%, майже на 10% більше, ніж у першому турі.

Прихильники Санду святкували її перемогу в штаб-квартирі очолюваної нею Партії дій та солідарності (PAS).

Перший тур виборів відбувся 1 листопада. Тоді прозахідна технократка, колишня прем’єр-міністр Майя Санду набрала понад 36% голосів виборців проти більше ніж 32% у Ігоря Додона – проросійського чинного президента, засновника Соціалістичної партії.

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