Армения и Азербайджан обменяются "коридорами": обновленная карта Нагорного Карабаха

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Большая часть непризнанного Нагорного Карабаха, согласно договору о прекращении боевых действий на территории "республики" от 9 ноября, останется за Азербайджаном, сообщает NNS со ссылкой на Обозреватель.

Это следует из текста соглашения. Обновленную карту границ спорной территории опубликовало издание РБК.

Как пишет "Медуза", Армения должна вернуть под контроль Азербайджана территории, которые не входили в состав советской Нагорно-Карабахской области и которые она захватила в начале 1990-х. Передача Азербайджану этих районов, пока еще занятых армянскими силами, должна состояться в срок от 15 ноября до 1 декабря.

Территория собственно непризнанной Нагорно-Карабахской республики будет сокращена за счет районов, которые заняли азербайджанские войска во время войны в 2020 году. Среди прочего, по всей видимости, армяне теряют один из главных (со стратегической и символической точек зрения) городов Карабаха – Шушу, которая была занята азербайджанцами 7–9 ноября.

Столица Карабаха – Степанакерт – фактически останется под контролем армян. Он будет связан с Арменией коридором (Лачинский коридор), который также будут охранять российские военные.

Взамен Азербайджан получит такой же охраняемый Россией коридор к Нахичеванской области – своему эксклаву, отделенному от основной территории Азербайджана территорией Армении.