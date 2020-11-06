Путин уйдет в отставку в январе 2021 года из-за болезни – западные СМИ

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Владимир Путин уйдет в отставку в январе 2021 года. Это утверждают западные СМИ со ссылкой на источники в Москве. Как пишет издание The Sun, 68-летний президент России собрался на покой по состоянию здоровья, передает NNS со ссылкой на Факты.

По слухам, он может страдать болезнью Паркинсона. Так, на недавних видеокадрах ноги сидящего президента постоянно находились в движении — в то время, как он крепко сжимал подлокотники кресла — что расценили, как попытку скрыть испытываемую боль. Также было заметно, что пальцы Путина подергивались, когда он держал ручку и сжимал чашку, в которой, как полагают, было обезболивающее.

Оставить свой пост его якобы уговорили бывшая гимнастка Алина Кабаева, которая, предположительно, является его женой, а также дочери от первого брака Катерина и Мария.

Косвенным доказательством грядущей отставки считают внесенный в Госдуму проект о «пожизненной неприкосновенности» для Путина. Законопроект о гарантиях президенту РФ Владимиру Путину в случае прекращения исполнения им своих полномочий распространяет неприкосновенность на занимаемые им жилые и служебные помещения, транспортные средства, средства связи, а также принадлежащие ему документы, багаж и переписку.

Ранее Госдума, как известно, приняла поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволяет ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Теоретически он сможет занимать должность главы державы до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.

Российский историк и политический аналитик, критик Кремля Валерий Соловей сказал в интервью The Sun, что семья оказывает на Путина большое влияние. И что свои намерения он собирается публично озвучить в начале года. А в ближайшее время, как полагает профессор Соловей, президент назначит нового премьер-министра — своего будущего преемника.