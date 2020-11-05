У Путіна відреагували на український "план миру" щодо Донбасу

- 05 лист. 2020
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Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що демілітаризація регіону і передача кордону розходяться з мінськими домовленостями, передає Громадське, інформує NNS.
Про це він сказав у коментарі журналістам, цитує російський ТАСС.
Речник Путіна заявив, що не володіє інформацією, чи передала Україна Москві свій план дій з досягнення миру на Донбасі.
Водночас, за його словами, пропозиція про проведення виборів на Донбасі при демілітаризації регіону і передачі кордону «розходиться з мінськими домовленостями».
Також Пєсков сказав, що «зустріч "нормандської четвірки" заради самої зустрічі безглузда», результатом має стати щонайменше підбиття підсумків виконання «Мінську-2».
Про що йдеться?
Українська сторона підготувала для Тристоронньої контактної групи «План спільних кроків» із пропозицією повного припинення конфлікту й демілітаризації окремих районів Донецької та Луганської областей на початку 2021 року, повідомив голова делегації України в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук у коментарі «Інтерфакс-Україна».
За його словами, це має створити умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.