Президент Киргизстану пішов у відставку

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Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков пішов у відставку через «напружену ситуацію в Бішкеку» та закликав громадян не допустити пролиття крові. Про це повідомила пресслужба президента, передає Громадське, інформує NNS.

«Я не тримаюся за владу. Не хочу увійти в історію Киргизстану як президент, який пролив кров та стріляв у своїх же громадян»,

— зазначив Жеенбеков.

Він також зазначив, що суспільно-політична ситуація у столиці країни, Бішкеку, напружена, і призначення нового прем'єр-міністра та членів уряду — «не зняло напруги».

Жеенбеков закликав протестувальників та правоохоронців не піддаватися на провокації, щоб не допустити кровопролиття.

Нагадаємо, 4 жовтня у країні відбулись вибори до парламенту, за результатами яких до парламенту проходили чотири партії. Три з них називали приближеними до президента Жеенбекова. Подолати 7% бар'єр вдалося лише одній опозиційній партії.

5 жовтня в Киргизстані почались протести після парламенських виборів. Мітингувальники не погодилися з результатами і зажадали повторних виборів. У зв'язку з цим ЦВК Киргизстану не визнала вибори і призначила нові.

Жеенбеков раніше заявляв, що піде у відставку після того, як призначить новий уряд. Вчора, 14 жовтня, він підписав указ, яким призначив Садирова Жапарова прем'єр-міністром країни. Але свою відставку Жеенбеков заперечував.

У Бішкеку з 9 жовтня з 20:00 до 08:00 21 жовтня ввели надзвичайний стан, зокрема він забороняє масові зібрання. Попри надзвичайний стан люди зібралися на протест 14 жовтня. Вони вимагали відставки Жеенбекова, інакше — погрожували направитися до резиденції президента.